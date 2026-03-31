Cae acusado de abuso contra menor en Piedras Negras; lo ubican en colonia Villa Real

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Piedras Negras
/ 31 marzo 2026
    Cae acusado de abuso contra menor en Piedras Negras; lo ubican en colonia Villa Real
    El imputado fue puesto a disposición de un juez para definir su situación legal. ARCHIVO

La denuncia presentada ante el Centro de Justicia permitió integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión

PIEDRAS NEGREA, COAH.- Un hombre de 49 años fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal al contar con un mandamiento judicial en su contra por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de 15 años, en Piedras Negras. La captura se llevó a cabo tras una investigación iniciada a partir de una denuncia formal presentada ante instancias especializadas.

El imputado, identificado como Ricardo “N”, era buscado por hechos ocurridos en la colonia Villa Real, donde presuntamente cometió la agresión dentro del entorno familiar. De acuerdo con la información disponible, la víctima es menor de edad, lo que derivó en la clasificación del delito bajo la modalidad agravante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/auxilian-a-menor-de-13-anos-tras-autolesion-en-piedras-negras-LL19744825

El caso fue expuesto ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, instancia donde se formalizó la denuncia que permitió iniciar las diligencias correspondientes. A partir de este señalamiento, las autoridades procedieron con la integración de la carpeta de investigación, recabando los elementos necesarios para sustentar la solicitud de una orden de aprehensión.

Una vez reunidos los datos de prueba, se gestionó el mandamiento judicial ante la autoridad competente, mismo que fue autorizado y posteriormente ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. La detención se concretó sin que se reportaran incidentes adicionales durante el operativo.

Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición de un juez penal, instancia ante la cual deberá rendir su declaración inicial en el marco de la audiencia correspondiente. Será en ese proceso donde se determine su situación jurídica conforme a los elementos presentados por la parte acusadora.

Los hechos que dieron origen a la investigación se habrían desarrollado al interior del núcleo familiar, lo que forma parte de las líneas consideradas dentro del expediente. La autoridad mantiene abierta la indagatoria para el seguimiento del caso conforme al procedimiento legal establecido.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el desarrollo de la audiencia inicial ni sobre posibles medidas cautelares que pudieran ser impuestas al imputado. El caso continúa su curso en las instancias judiciales correspondientes, donde se definirá el avance del proceso penal en su contra.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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