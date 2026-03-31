Auxilian a menor de 13 años tras autolesión en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 31 marzo 2026
    Auxilian a menor de 13 años tras autolesión en Piedras Negras
    El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes. ARCHIVO

Elementos de investigación acudieron al domicilio para recabar información y dar seguimiento al caso ocurrido en la colonia El Edén

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de 13 años fue trasladada de urgencia a un hospital luego de protagonizar un intento de autolesión al interior de su domicilio en Piedras Negras. El hecho se registró durante la jornada del domingo en una vivienda ubicada en la colonia El Edén, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor, identificada como Victoria Adriana “N”, fue localizada con lesiones en una de sus muñecas, presuntamente provocadas por ella misma. La situación fue detectada a tiempo, lo que permitió que se solicitara el apoyo inmediato de paramédicos para su atención.

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Al arribar al lugar, los socorristas brindaron los primeros auxilios a la adolescente, quien posteriormente fue trasladada a una unidad médica para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud, aunque se confirmó que permanece bajo vigilancia médica.

En paralelo, elementos de la Policía de Investigación Criminal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. La intervención de las autoridades se centró en recabar información que permita esclarecer las circunstancias en las que se registró el incidente.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, que darán seguimiento a la situación de la menor. De acuerdo con la información disponible, la adolescente ya se encuentra bajo la atención de las autoridades, quienes se encargarán de las acciones necesarias en torno a su situación.

La movilización generada en la colonia El Edén evidenció la gravedad del hecho, que fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de auxilio. El suceso se registró al interior de un domicilio, sin que se reportaran personas adicionales lesionadas.

Hasta ahora, no se han difundido mayores detalles sobre el entorno en el que ocurrió el intento de autolesión. Las investigaciones continúan en curso para determinar el contexto del caso y las condiciones en las que se desarrollaron los hechos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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