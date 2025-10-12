Cae joven con esquizofrenia desde el segundo piso de su vivienda en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un joven de 28 años, identificado como Jorge “N”, resultó lesionado la tarde del viernes al caer desde el segundo piso de su vivienda, ubicada en Piedras Negras. Según los primeros reportes, el hecho presuntamente habría ocurrido de manera intencional.

De acuerdo con la información preliminar, los familiares escucharon un fuerte golpe proveniente del patio y, al salir, encontraron al hombre tendido en el suelo. Minutos antes, habría caído desde la terraza del domicilio, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en Acuña deja tres detenidos y decomiso de cristal

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención inicial al afectado, quien fue trasladado de urgencia a una clínica particular para su valoración. En el hospital, los médicos informaron que el paciente se encuentra estable, aunque permanece en observación debido a las lesiones sufridas por la caída.

Fuentes cercanas al caso señalaron que Jorge padece esquizofrenia, por lo que recibe tratamiento médico desde hace tiempo. Ante lo ocurrido, las autoridades locales intervinieron para ofrecer acompañamiento psicológico a la familia y seguimiento a la situación clínica del joven.

Hasta el cierre de este reporte, el paciente continuaba internado bajo supervisión médica y no se habían proporcionado mayores detalles sobre su evolución. Las autoridades informaron que se mantiene el apoyo institucional y que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos de salud mental.

El incidente generó movilización de equipos de emergencia en la zona, aunque no se reportaron otros afectados ni daños materiales. El hecho se investiga únicamente como una situación de índole médica, sin indicios de participación de terceros.

(Con información de medios locales)