Calor extremo pone a prueba red eléctrica de Piedras Negras; reportan nuevos apagones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las temperaturas extremas que se registran en Piedras Negras continúan poniendo bajo presión la infraestructura eléctrica y este domingo una nueva falla en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó interrupciones en el suministro para un sector de la ciudad.

Habitantes de diferentes sectores de la ciudad fronteriza reportaron una serie de apagones intermitentes que antecedieron a la interrupción del servicio, luego de que se registrara una falla en infraestructura de la CFE.

Las afectaciones se presentan en un contexto de temperaturas extremas, que han incrementado considerablemente la demanda de electricidad debido al uso constante de equipos de aire acondicionado y sistemas de enfriamiento, sometiendo a una mayor exigencia a transformadores, líneas y demás componentes de la red.

A estas labores se suma un trabajo de mantenimiento programado en el primer cuadro de la ciudad. El Gobierno Municipal informó que personal de la CFE, en coordinación con Obras Públicas, realizará trabajos en el registro eléctrico ubicado sobre la calle Zaragoza, a la altura de la Casa de las Artes y el Santuario de Guadalupe.

Debido a estas labores, una parte de la vialidad permaneció cerrada, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución.

Las fallas eléctricas se han convertido en una preocupación recurrente durante la temporada de calor en Piedras Negras, donde el incremento en el consumo representa un reto adicional para la infraestructura de distribución.

Mientras continúan los trabajos de revisión y mantenimiento, habitantes y comerciantes permanecen atentos a la normalización del servicio y a posibles nuevas interrupciones derivadas de la elevada demanda eléctrica.