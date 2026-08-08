Detiene la FGR a mujer; estaría ligada a ferrotanques con huachicol abandonados en Ramos Arizpe

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de las indagatorias encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En el marco de las investigaciones para combatir el contrabando de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Guadalupe “N”, quien presuntamente estaría relacionada con una red dedicada a este delito y cuya investigación tiene como uno de sus puntos de referencia el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

La mujer fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial que la requería por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

FERROTANQUES DESTAPARON LA OPERACIÓN

La investigación se relaciona con el hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones de Ramos Arizpe, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Tras el descubrimiento, personal de la FGR, SSPC, AIC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, Comisión Nacional de Energía y Petróleos Mexicanos realizó la toma de muestras del contenido de los tanques, con resultados positivos para hidrocarburos.

Las investigaciones posteriores permitieron, de acuerdo con la FGR, reconstruir parte del esquema utilizado por una presunta organización dedicada al contrabando de combustible mediante transporte ferroviario.

Según la dependencia federal, la estructura habría operado mediante empresas fachada, con la participación de operadores logísticos y agentes aduanales, además de esquemas financieros en los que presuntamente habrían participado servidores públicos.

La autoridad también señaló que el combustible de procedencia ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y posteriormente introducirlo al mercado.