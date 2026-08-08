Saltillo proyecta represas de gaviones para aumentar captación de agua de lluvia

El alcalde Javier Díaz González explicó que estas estructuras permitirían retener una mayor cantidad de agua durante las lluvias y favorecer su infiltración hacia el acuífero, por lo que se analiza retomar y ampliar este tipo de infraestructura en el municipio. “Entre mayor cantidad de represas de gaviones que podamos construir en el corto, mediano y largo plazo, mayor captación vamos a poder tener de agua pluvial”, señaló.

Ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de fortalecer el abasto de agua, el Municipio de Saltillo contempla destinar recursos del presupuesto de obra de 2027 a la construcción de represas de gaviones, principalmente en zonas relacionadas con la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo.

Díaz González recordó que años atrás la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) construyó represas de gaviones en diferentes puntos de Saltillo. Ahora, el Municipio busca incorporar nuevamente este tipo de obras dentro de su planeación de infraestructura.

El alcalde señaló que durante su campaña realizó recorridos en el Cañón de San Lorenzo junto con integrantes del patronato de la zona, donde analizaron alternativas para continuar generando este tipo de acciones.

Explicó que la relevancia de esta zona radica en su capacidad para favorecer la infiltración de agua hacia el acuífero, además de su importancia para el abastecimiento de una parte importante de la población de Saltillo.

Para 2027, se contempla reservar una parte del presupuesto de infraestructura para las represas, aunque todavía no está definido qué porcentaje será destinado a este proyecto. Una vez que se tenga el presupuesto definitivo, el Municipio podrá establecer cuántas estructuras pueden construirse y determinar la longitud que tendrá cada una.

Crecimiento urbano también representa un reto ambiental

El proyecto de captación de agua forma parte de los retos que enfrenta Saltillo ante el crecimiento de la ciudad y de la región. Díaz González señaló que también debe mantenerse la atención sobre la calidad del aire debido al incremento del parque vehicular. Según sus datos, entre 2013 y finales de 2025 la región sureste pasó de aproximadamente 250 mil vehículos a poco más de medio millón.

“Tenemos que trabajar en todos los sentidos”, afirmó.

El alcalde sostuvo que el objetivo es que Saltillo continúe creciendo de manera ordenada y planeada, pero con acciones que permitan mantener y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, mencionó que la administración también está buscando que las compensaciones por impacto ambiental de los desarrolladores inmobiliarios se traduzcan en acciones ambientales concretas, como reforestaciones en camellones, plazas y espacios públicos.

De acuerdo con el edil, la meta municipal de reforestación prevista para este año, de alrededor de 31 mil árboles, será superada gracias también a la participación de la ciudadanía.