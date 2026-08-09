POLITICÓN: La detención de ‘El Güino’ en Torreón, las malas compañías que pueden explicar coincidencias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
I. EL BUEN JUEZ...
La multiplicación de denuncias en contra de notarios públicos locales que se han prestado a la simulación -o fabricación- de operaciones mediante las cuales un bien inmueble ha “cambiado de dueño” sin que se haya realizado realmente una compra-venta o donación, obligan a que el Colegio de Notarios, que encabeza Francisco Aguirre Sánchez, asuma un papel activo en la rectificación del rumbo que está tomando el notariado de Coahuila. Porque estos casos desprestigian al gremio y deberían ser señalados por quienes sí se conducen con rectitud. ¿O acaso estos últimos ya son minoría?
II. ¿SERVICIO O NEGOCIO?
En más de la CFE en Saltillo, a cargo de Roberto Velázquez Ceja, nos cuentan que detrás de lo caótico de algunos trámites hay algo todavía más inquietante. Usuarios que acudieron esta semana aseguran que los propios “servidores” terminan sugiriendo: “mejor háganlo con un gestor, es más rápido”. Curiosa recomendación para una dependencia que debería facilitar directamente sus servicios. Porque el gestor, claro, no trabaja gratis. ¿Existe alguna relación entre quienes ponen las trabas y quienes cobran por quitarlas? Tal vez haya una explicación inocente. Sería bueno conocerla.
III. UNANIMIDAD
En la sesión pasada del Congreso ocurrió algo poco común: una propuesta del diputado morenista Antonio Attolini fue aprobada por unanimidad. El exhorto pide al Ayuntamiento de Torreón revisar a fondo su padrón de proveedores y separar a quienes presenten irregularidades administrativas, fiscales o penales. Que todos los grupos parlamentarios hayan respaldado una iniciativa guinda no es dato menor. A veces la política encuentra coincidencias cuando el tema deja poco margen: quien hace negocios con dinero público debe acreditar primero que cumple la ley.
IV. COLMILLO
Miguel Ángel Riquelme respondió con oficio. En vez de rechazar el exhorto o convertirlo en pleito partidista, el alcalde de Torreón dijo estar dispuesto a que el Congreso revise el padrón de proveedores y recordó que su administración ya realiza verificaciones propias. La postura muestra una forma distinta de enfrentar a la oposición: aceptar la revisión desactiva el discurso antes de que escale. Porque cuando el adversario exige transparencia y la respuesta es “adelante”, la confrontación pierde combustible. A veces el colmillo consiste, precisamente, en saber cuándo no pelear.
V. VERDE
El Cañón de San Lorenzo recibió una nueva intervención con la plantación de 5 mil pinos piñoneros para recuperar alrededor de ocho hectáreas. El alcalde Javier Díaz encabezó una acción en la que participaron el Municipio, RIC ENERGY, brigadas forestales, universidades y voluntarios. Más allá de la cifra, el acierto está en sumar recursos públicos y privados para atender una de las zonas naturales más importantes de Saltillo. Reforestar no resuelve por sí solo los problemas ambientales de la ciudad, pero sí marca una ruta: conservar también exige invertir, coordinar y darle seguimiento a lo sembrado.
VI. DE FIESTA
Monclova entra de lleno en la celebración de su 337 aniversario. Este lunes comenzaba una semana para la cual la administración de Carlos Villarreal preparó una agenda que combina historia, cultura, tradiciones y actividades artísticas en distintos puntos de la ciudad. Más allá del festejo, la intención parece bien encaminada: recordar de dónde viene Monclova y acercar esa memoria a las nuevas generaciones. Porque una ciudad también se construye mirando hacia adelante, pero difícilmente puede hacerlo si olvida las historias, símbolos y raíces que le dieron identidad.
VII. BAJO INVESTIGACIÓN
Lo ocurrido el viernes pasado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de Torreón fue bastante más serio de lo que indicaron las primeras versiones. La FGR de Ernestina Godoy encabezó el operativo que derivó en la detención de 18 personas, con la colaboración de corporaciones municipales, estatales y federales, tras reportes de hombres armados y vehículos en convoy. Ahora corresponde esperar lo que informe la propia Fiscalía sobre los señalamientos que se hacen a los detenidos. Porque con 18 arrestados, cualquier conclusión anticipada sobra.
VIII. VIEJAS COMPAÑÍAS
Entre los detenidos aparece el empresario duranguense Carlos Ernesto Herrera Reza, “El Güino”, a quien publicaciones de La Laguna ubican como allegado de Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, exdirigente regional ligado a la CATEM y señalado por autoridades federales como operador de Los Cabrera. Esa relación no acredita por sí sola delito alguno, pero sí añade contexto al episodio vivido en las últimas horas en la Perla de La Laguna. Porque las compañías no prueban culpabilidades... aunque algunas terminan explicando demasiadas coincidencias.