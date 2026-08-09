POLITICÓN: La detención de ‘El Güino’ en Torreón, las malas compañías que pueden explicar coincidencias

I. EL BUEN JUEZ... La multiplicación de denuncias en contra de notarios públicos locales que se han prestado a la simulación -o fabricación- de operaciones mediante las cuales un bien inmueble ha “cambiado de dueño” sin que se haya realizado realmente una compra-venta o donación, obligan a que el Colegio de Notarios, que encabeza Francisco Aguirre Sánchez, asuma un papel activo en la rectificación del rumbo que está tomando el notariado de Coahuila. Porque estos casos desprestigian al gremio y deberían ser señalados por quienes sí se conducen con rectitud. ¿O acaso estos últimos ya son minoría? II. ¿SERVICIO O NEGOCIO? En más de la CFE en Saltillo, a cargo de Roberto Velázquez Ceja, nos cuentan que detrás de lo caótico de algunos trámites hay algo todavía más inquietante. Usuarios que acudieron esta semana aseguran que los propios “servidores” terminan sugiriendo: “mejor háganlo con un gestor, es más rápido”. Curiosa recomendación para una dependencia que debería facilitar directamente sus servicios. Porque el gestor, claro, no trabaja gratis. ¿Existe alguna relación entre quienes ponen las trabas y quienes cobran por quitarlas? Tal vez haya una explicación inocente. Sería bueno conocerla.

III. UNANIMIDAD En la sesión pasada del Congreso ocurrió algo poco común: una propuesta del diputado morenista Antonio Attolini fue aprobada por unanimidad. El exhorto pide al Ayuntamiento de Torreón revisar a fondo su padrón de proveedores y separar a quienes presenten irregularidades administrativas, fiscales o penales. Que todos los grupos parlamentarios hayan respaldado una iniciativa guinda no es dato menor. A veces la política encuentra coincidencias cuando el tema deja poco margen: quien hace negocios con dinero público debe acreditar primero que cumple la ley. IV. COLMILLO Miguel Ángel Riquelme respondió con oficio. En vez de rechazar el exhorto o convertirlo en pleito partidista, el alcalde de Torreón dijo estar dispuesto a que el Congreso revise el padrón de proveedores y recordó que su administración ya realiza verificaciones propias. La postura muestra una forma distinta de enfrentar a la oposición: aceptar la revisión desactiva el discurso antes de que escale. Porque cuando el adversario exige transparencia y la respuesta es “adelante”, la confrontación pierde combustible. A veces el colmillo consiste, precisamente, en saber cuándo no pelear. V. VERDE El Cañón de San Lorenzo recibió una nueva intervención con la plantación de 5 mil pinos piñoneros para recuperar alrededor de ocho hectáreas. El alcalde Javier Díaz encabezó una acción en la que participaron el Municipio, RIC ENERGY, brigadas forestales, universidades y voluntarios. Más allá de la cifra, el acierto está en sumar recursos públicos y privados para atender una de las zonas naturales más importantes de Saltillo. Reforestar no resuelve por sí solo los problemas ambientales de la ciudad, pero sí marca una ruta: conservar también exige invertir, coordinar y darle seguimiento a lo sembrado. VI. DE FIESTA Monclova entra de lleno en la celebración de su 337 aniversario. Este lunes comenzaba una semana para la cual la administración de Carlos Villarreal preparó una agenda que combina historia, cultura, tradiciones y actividades artísticas en distintos puntos de la ciudad. Más allá del festejo, la intención parece bien encaminada: recordar de dónde viene Monclova y acercar esa memoria a las nuevas generaciones. Porque una ciudad también se construye mirando hacia adelante, pero difícilmente puede hacerlo si olvida las historias, símbolos y raíces que le dieron identidad.