Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes

Las enfermedades del corazón continúan como la principal causa de muerte en Coahuila, se dio a conocer en la Estadística de Defunciones Registradas (EDR), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los registros preliminares correspondientes a 2025, en Coahuila se contabilizaron 16 mil 32 defunciones durante ese año.

Las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar entre las causas de muerte, con 4 mil 63 fallecimientos en la entidad. Según el informe del Inegi, la tasa de mortalidad por esta causa fue de 117.7 defunciones por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la media nacional, que se ubicó en 136 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

En 2025 se registraron, de manera preliminar, 762,494 defunciones. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.



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Aunque las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en Coahuila, los registros muestran una disminución respecto a 2024. En 2025 se contabilizaron mil 10 fallecimientos menos que el año anterior, cuando se registraron 5 mil 73 defunciones por esta causa. El reporte también muestra una mayor incidencia entre los hombres. Del total de fallecimientos por enfermedades del corazón registrados en 2025, 2 mil 317 correspondieron a hombres y mil 746 a mujeres.

La diabetes se ubicó como la segunda causa de muerte en Coahuila, con 2 mil 234 fallecimientos durante 2025. Le siguieron los tumores malignos, con mil 834 defunciones; la influenza y neumonía, con 783, y los accidentes, con 742. De esta manera, las cinco principales causas de muerte en la entidad durante 2025 estuvieron relacionadas con enfermedades crónicas, padecimientos respiratorios y causas externas.

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