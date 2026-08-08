Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes

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    Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes
    Las enfermedades cardiacas representan casi uno de cada cuatro decesos en la entidad. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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En 2025, la entidad registró más de 4 mil decesos por males cardiacos

Las enfermedades del corazón continúan como la principal causa de muerte en Coahuila, se dio a conocer en la Estadística de Defunciones Registradas (EDR), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los registros preliminares correspondientes a 2025, en Coahuila se contabilizaron 16 mil 32 defunciones durante ese año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-aumenta-tasa-de-suicidios-y-entidad-se-ubica-en-el-sexto-lugar-en-el-pais-JH22701679

Las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar entre las causas de muerte, con 4 mil 63 fallecimientos en la entidad.

Según el informe del Inegi, la tasa de mortalidad por esta causa fue de 117.7 defunciones por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la media nacional, que se ubicó en 136 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

Aunque las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en Coahuila, los registros muestran una disminución respecto a 2024. En 2025 se contabilizaron mil 10 fallecimientos menos que el año anterior, cuando se registraron 5 mil 73 defunciones por esta causa.

El reporte también muestra una mayor incidencia entre los hombres. Del total de fallecimientos por enfermedades del corazón registrados en 2025, 2 mil 317 correspondieron a hombres y mil 746 a mujeres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/disminuyen-homicidios-en-coahuila-mantiene-la-segunda-tasa-mas-baja-del-pais-JG22605408

La diabetes se ubicó como la segunda causa de muerte en Coahuila, con 2 mil 234 fallecimientos durante 2025. Le siguieron los tumores malignos, con mil 834 defunciones; la influenza y neumonía, con 783, y los accidentes, con 742.

De esta manera, las cinco principales causas de muerte en la entidad durante 2025 estuvieron relacionadas con enfermedades crónicas, padecimientos respiratorios y causas externas.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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