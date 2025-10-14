Caminar por la salud: convocan a sumarse a la lucha contra el cáncer en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del mes dedicado a la lucha contra el cáncer, el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras A.C. (GAC) alista su tradicional caminata, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de octubre, con el propósito de fomentar la detección oportuna y reunir fondos para pacientes en tratamiento.

La jornada dará inicio con una misa a las 5:00 de la tarde en la iglesia de San Juan, en la colonia Roma. Al concluir la ceremonia religiosa, los asistentes partirán rumbo a la Macroplaza, donde se realizará una verbena popular abierta a toda la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña: vecinos de Ampliación Santa Teresa exigen reanudar obra de pavimentación

Durante el evento, pacientes con cáncer ofrecerán alimentos preparados por ellos mismos para recaudar recursos destinados a la compra de medicamentos y apoyo a tratamientos, informó Rosario Rodríguez, responsable del área de Trabajo Social del GAC.

Rodríguez señaló que el grupo actualmente atiende a 190 personas diagnosticadas con cáncer, y desde su fundación ha brindado asistencia a más de mil cien pacientes en la región norte de Coahuila.

La mayoría de los casos corresponden a mujeres, principalmente con diagnósticos de cáncer de mama y cervicouterino. En hombres predominan los casos de colon y próstata, mientras que en niños, la leucemia sigue siendo el tipo más frecuente. Actualmente, el GAC acompaña a 21 menores en su proceso de tratamiento.

“Cada paso que damos en esta caminata es una muestra de esperanza y unión para quienes enfrentan esta enfermedad”, expresó Rodríguez al invitar a la población a participar y apoyar la causa.