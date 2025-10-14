Acuña: vecinos de Ampliación Santa Teresa exigen reanudar obra de pavimentación

ACUÑA, COAH.- A tres semanas de haber iniciado los trabajos de pavimentación en la calle Río Grijalva, en la colonia Ampliación Santa Teresa, en Ciudad Acuña, vecinos del sector denunciaron un notorio retraso en la obra, que mantiene la vialidad prácticamente intransitable y llena de escombros.

De acuerdo con los testimonios, en los últimos 20 días la maquinaria ha trabajado únicamente en tres ocasiones, lo que ha generado molestia y preocupación entre las familias afectadas. Rosalinda Nieves Navarro, vecina del sector, lamentó que la obra se haya detenido después del retiro del pavimento anterior.

“Vinieron y rasparon la calle, pero solo en un tramo retiraron la tierra acumulada. No entendemos por qué no trabajan todos los días. Llevamos casi 20 días con la calle muy deteriorada y sin avances visibles”, expresó.

Los residentes advirtieron que, si llegan las lluvias, la situación podría empeorar y dejar la calle convertida en un lodazal. “Estábamos mejor con el pavimento viejo que así, porque esto ya lleva semanas y no vemos para cuándo lo terminen”, agregó Nieves Navarro.

Otros colonos coincidieron en que, de haberse trabajado de manera continua, la obra ya estaría concluida. Por ello, pidieron la intervención del gobierno municipal para que dialogue con la empresa constructora y exija la reanudación inmediata de los trabajos.

“Solo queremos que terminen lo que empezaron; todos los días batallamos para entrar o salir de nuestras casas”, señaló otro de los afectados.

Mientras tanto, la calle Río Grijalva permanece cerrada parcialmente, con montículos de tierra y material inconcluso que dificultan el paso de peatones y vehículos.