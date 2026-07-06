Canacintra Piedras Negras abre lista de espera para curso de montacargas ante alta demanda de empresas

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    Canacintra Piedras Negras abre lista de espera para curso de montacargas ante alta demanda de empresas
    El curso incluye formación teórica y práctica en las instalaciones del organismo, permitiendo a los participantes obtener su certificación sin necesidad de trasladarse a otra ciudad. ARCHIVO

El curso de capacitación contempla una sola jornada de formación, lo que permite mayor accesibilidad para personas que trabajan o buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La creciente demanda de personal certificado para operar montacargas por parte de empresas de la región ha generado un aumento en el interés por los cursos de capacitación que ofrece la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Piedras Negras, informó Karla Cadena, directora del organismo.

La directora explicó que este tipo de capacitación normalmente se realiza una vez cada seis meses; sin embargo, durante este año varias empresas, incluidas algunas de reciente instalación en el nuevo parque industrial, han solicitado que los aspirantes a un empleo cuenten previamente con certificación, experiencia o una licencia para operar montacargas.

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Indicó que actualmente existe una lista de espera para el próximo curso, el cual incluye capacitación teórica y práctica impartida de manera presencial en las instalaciones de Canacintra, por lo que los participantes no necesitan trasladarse a otra ciudad para obtener la certificación.

Karla Cadena destacó que, al finalizar la capacitación, los asistentes reciben un certificado y una licencia con vigencia de un año, documentos que fortalecen su perfil laboral y aumentan sus posibilidades de obtener un empleo en la industria.

Señaló que la intención es llevar a cabo una nueva edición del curso durante el próximo mes, aunque ello dependerá de completar el grupo, ya que cada generación está integrada por entre 15 y 20 participantes, con posibilidad de ampliar la capacidad si la demanda continúa creciendo.

Asimismo, explicó que una de las ventajas de este programa es que se desarrolla en una sola jornada, a diferencia de otros cursos similares que requieren una semana de capacitación, lo que facilita la participación de personas que trabajan o buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Karla Cadena, directora de Canacintra Piedras Negras, invitó a todas las personas interesadas a acercarse al organismo para solicitar información e inscribirse, destacando que el curso está abierto al público en general y no es necesario pertenecer a la cámara para participar.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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