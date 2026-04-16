Captura de jirafa en Progreso desata polémica en redes sociales

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 16 abril 2026
    Captura de jirafa en Progreso desata polémica en redes sociales
    Momento en que el animal es sometido y presuntamente atado quedó registrado en grabaciones que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales. REDES SOCIALES

El caso ha reavivado la discusión sobre el manejo de fauna exótica en la región, así como la falta de claridad en torno a quién es responsable de estos ejemplares y su destino

PROGRESO, COAH.- Una escena captada en video en la serranía del municipio de Progreso encendió la polémica en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes donde varios hombres a caballo persiguen y someten a una jirafa en plena zona rural.

Las grabaciones, que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, muestran el momento en que el animal es alcanzado tras una persecución. Posteriormente, los sujetos logran someterlo y presuntamente lo atan con cadenas, lo que generó una ola de reacciones entre usuarios que calificaron el hecho como indignante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lanza-convocatoria-al-premio-estatal-de-periodismo-2026-KG20047148

El caso ha desatado cuestionamientos sobre el origen y el destino de estos ejemplares, ya que hasta el momento no existe claridad sobre si las jirafas pertenecen a algún rancho o si se encontraban en libertad en la región. De acuerdo con comentarios difundidos en redes, estos animales habrían permanecido durante al menos tres años en la zona sin intervención humana.

La falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre. Mientras algunos sectores consideran que la acción pudo tratarse de un intento de resguardo, otros señalan la posibilidad de que exista un interés económico detrás de la captura, como el traslado de los animales a un rancho donde podrían ser exhibidos o utilizados con fines lucrativos.

La polémica también ha puesto sobre la mesa el tema del manejo de fauna exótica en el estado, así como la ausencia de regulación visible en este tipo de situaciones. Para muchos usuarios, el hecho de que los animales aparentemente vivieran sin causar conflicto incrementa las dudas sobre la intervención.

A pesar del impacto generado por los videos y la discusión que se ha extendido en redes sociales, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Este silencio ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de control o seguimiento en torno a la presencia de especies no nativas en la región.

El caso continúa generando reacciones divididas entre quienes consideran que se trató de una acción necesaria y quienes la califican como un abuso. Mientras tanto, la interrogante sobre si la captura responde a una medida de protección o a un posible interés económico permanece sin respuesta clara.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fauna
Redes sociales
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Progreso

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Al tú por tú

Al tú por tú
true

Criminalidad: Merecen los regios vivir en paz

true

POLITICÓN: Fracking, ¿busca Sheinbaum aplazar la decisión para evadir el costo político?
El hallazgo fue reportado por un habitante de la zona que, al buscar su ganado, percibió un olor fétido entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido
El futbol americano se convierte en una herramienta de desarrollo emocional y social para jugadores con autismo.

Club Cafés de Bóxer fortalece la inclusión deportiva en AFAIS Saltillo
Buques de guerra de EU patrullan las aguas cercanas a Irán, mientras las navieras internacionales evalúan el impacto económico y los riesgos de seguridad en la región.

El bloqueo de EU frena el comercio de Irán
“Nos parece bastante razonable”: El presidente Trump insiste en el éxito de su política, mientras los analistas ven un régimen iraní envalentonado y un comercio mundial bajo presión.

La descripción de Trump de la guerra en Irán no refleja la realidad
El acordeón duranguense

El acordeón duranguense