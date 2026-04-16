Captura de jirafa en Progreso desata polémica en redes sociales

Las grabaciones, que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, muestran el momento en que el animal es alcanzado tras una persecución. Posteriormente, los sujetos logran someterlo y presuntamente lo atan con cadenas, lo que generó una ola de reacciones entre usuarios que calificaron el hecho como indignante.

PROGRESO, COAH.- Una escena captada en video en la serranía del municipio de Progreso encendió la polémica en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes donde varios hombres a caballo persiguen y someten a una jirafa en plena zona rural.

El caso ha desatado cuestionamientos sobre el origen y el destino de estos ejemplares, ya que hasta el momento no existe claridad sobre si las jirafas pertenecen a algún rancho o si se encontraban en libertad en la región. De acuerdo con comentarios difundidos en redes, estos animales habrían permanecido durante al menos tres años en la zona sin intervención humana.

La falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre. Mientras algunos sectores consideran que la acción pudo tratarse de un intento de resguardo, otros señalan la posibilidad de que exista un interés económico detrás de la captura, como el traslado de los animales a un rancho donde podrían ser exhibidos o utilizados con fines lucrativos.

La polémica también ha puesto sobre la mesa el tema del manejo de fauna exótica en el estado, así como la ausencia de regulación visible en este tipo de situaciones. Para muchos usuarios, el hecho de que los animales aparentemente vivieran sin causar conflicto incrementa las dudas sobre la intervención.

A pesar del impacto generado por los videos y la discusión que se ha extendido en redes sociales, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Este silencio ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de control o seguimiento en torno a la presencia de especies no nativas en la región.

El caso continúa generando reacciones divididas entre quienes consideran que se trató de una acción necesaria y quienes la califican como un abuso. Mientras tanto, la interrogante sobre si la captura responde a una medida de protección o a un posible interés económico permanece sin respuesta clara.

(Con información de medios locales)