Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026
    La convocatoria está dirigida a periodistas de prensa, radio, televisión y plataformas digitales con trabajos publicados en el último año en Coahuila. UNSPLASH

Además de las categorías por género, se entregarán preseas a la trayectoria, reconocimiento post mortem y al mérito en periodismo cultural

Con el propósito de reconocer la calidad, la excelencia y el compromiso del ejercicio periodístico en la entidad, el Gobierno de Coahuila lanzó la convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026, dirigida a las y los profesionales de prensa, radio, televisión y plataformas digitales.

En esta edición podrán participar trabajos que aborden temas de la entidad y que hayan sido difundidos en medios de comunicación coahuilenses entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, siempre que cumplan con criterios de calidad, rigor informativo, originalidad, creatividad, profundidad en el tratamiento de la información, impacto o relevancia pública, así como apego a valores éticos.

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El registro de los trabajos se realizará únicamente a través del sitio web oficial www.pepcoahuila.org.mx, desde la publicación de la convocatoria y hasta las 18:00 horas del 3 de mayo de 2026. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres trabajos, los cuales deberán ser originales, no haber participado en otros certámenes y no podrán concursar en más de una categoría o género. Quien registre el material deberá garantizar la autoría o contar con los derechos correspondientes, además de aceptar las bases del certamen.

En cuanto a los parámetros técnicos, la convocatoria establece lineamientos específicos según el formato. Para prensa escrita se deberán anexar dos archivos: uno en formato Word con el texto limpio, sin diagramación, a doble espacio, en tamaño carta y con tipografía Times New Roman de 12 puntos; y otro en PDF con el testigo de publicación donde se identifique claramente el nombre del medio y la fecha, con un peso máximo de 10 MB. En radio, los trabajos deberán presentarse en formato MP3, con un peso máximo de 60 MB y frecuencia de muestreo de 11, 22 o 44 KHz, eliminando espacios comerciales.

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En el caso de televisión, los materiales deberán entregarse en formato MP4 con un peso máximo de 65 MB, sin incluir cortes comerciales, blancos o negros. Para fotografía, se solicita imagen en tamaño 8 por 10 pulgadas, en formato JPG a 300 dpi y con un peso máximo de 8 MB, además de un archivo PDF que compruebe su publicación. En medios digitales, se deberá proporcionar la URL vigente donde esté alojado el trabajo periodístico, publicada exclusivamente en un sitio web.

De manera paralela, la convocatoria incluye la postulación para preseas de Trayectoria Periodística y reconocimiento post mortem. En el primer caso, se convoca a medios de comunicación, periodistas y asociaciones a proponer candidatos para reconocimientos que abarcan trayectorias de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y hasta 60 años de labor, con preseas que llevan los nombres de Antonio Estrada Salazar, Humberto Gaona Silva, Efraín López Cázares, Rosendo Guerrero Carlos, Melchor Sánchez Dovalina, Benjamín Cabrera, Alonso Gómez Uranga y Ernesto Julio Tessier Flores.

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Asimismo, se contempla la presea post mortem “Antonio de Juambelz y Bracho”, para periodistas fallecidos entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, para lo cual se deberá presentar el currículum vitae, una semblanza de su trayectoria y los datos del familiar más cercano. También se otorgará la presea al Mérito al Periodismo Cultural “Roberto Orozco Melo”, destinada a personas físicas o morales que destaquen en la difusión de la actividad cultural en Coahuila, cuya postulación deberá incluir documentación que respalde los méritos.

El registro para estas preseas se realizará igualmente en el portal oficial y dentro del mismo plazo, debiendo adjuntar toda la información en un solo archivo PDF con peso no mayor a 10 MB y resolución de 200 dpi. Los resultados del certamen se publicarán en la página web y mediante un boletín oficial del Gobierno del Estado, mientras que la fecha y formato de la ceremonia de premiación se darán a conocer posteriormente.

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El jurado calificador será autónomo en sus decisiones y se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los géneros. Se otorgará un premio único por categoría, consistente en reconocimiento y estímulo económico, el cual será indivisible incluso en trabajos colectivos y se entregará únicamente a quien haya realizado el registro.

Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, mientras que para cualquier aclaración o apoyo en el proceso de registro, los interesados podrán comunicarse en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas, a la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional, ubicada en el primer piso del Palacio de Gobierno en Saltillo, al teléfono 844 411 8600 o al correo electrónico contacto@pepcoahuila.org.mx; asimismo, se dispone de atención en oficinas regionales: en la Región Carbonífera al 861 111 5169, Región Centro al 866 130 5451, Región Laguna al 871 285 0000 extensión 142, y Región Norte al 878 789 9958.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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