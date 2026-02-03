Cateo deja cuatro detenidos y droga asegurada en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 3 febrero 2026
    Cateo deja cuatro detenidos y droga asegurada en Piedras Negras
    Durante el cateo se aseguró droga conocida como cristal y una báscula gramera. FOTO: REDES SOCIALES

El cateo se realizó tras varios días de vigilancia preventiva ante reportes de sujetos en posesión de droga en la colonia Privada Blanca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado por diversas corporaciones se llevó a cabo la tarde de ayer lunes en la colonia Privada Blanca, en Piedras Negras, derivado de una denuncia anónima sobre venta de drogas en la zona. El cateo, encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y apoyado por la Policía Civil de Coahuila y la Guardia Nacional, se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle 17 de Noviembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades rodearon el sector antes de ingresar al inmueble con una orden judicial, tras lo cual aseguraron sustancias con características de la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, así como una báscula gramera y una bolsa con hierba verde y seca, presuntamente mariguana.

TE PUEDE INTERESAR: Dos sujetos encapuchados despojan de su pick-up a comerciante en Piedras Negras; unidad localizada

En el operativo fueron detenidas cuatro personas identificadas como Edgar Heriberto ¨N¨, de 31 años; Aulogio Iván ¨N¨, de 30; Tania ¨N¨, de 28, y Héctor Javier ¨N¨, de 32. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

El cateo se realizó tras varios días de vigilancia en la zona, derivado de reportes sobre sujetos presuntamente en posesión de drogas y actividades ilícitas. La Fiscalía General del Estado informó que todos los indicios, incluyendo la sustancia asegurada y la báscula, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para garantizar el debido seguimiento legal.

El operativo se llevó a cabo con la intención de desarticular actividades de venta de drogas en la colonia Privada Blanca y reforzar la seguridad en el sector, que ya contaba con vigilancia preventiva ante denuncias previas. La coordinación entre la AIC, la Guardia Nacional y la Policía Civil permitió que la acción se desarrollara sin incidentes mayores, logrando el aseguramiento de los sospechosos y los objetos relacionados con el ilícito.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continuarán para determinar si los detenidos tienen participación en otros hechos similares y para deslindar responsabilidades conforme a la ley. Por su parte, la Fiscalía mantiene la custodia de las sustancias aseguradas mientras se realizan las diligencias correspondientes.

(Con información de medios locales)

