Dos sujetos encapuchados despojan de su pick-up a comerciante en Piedras Negras; unidad localizada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un robo a mano armada dejó a un comerciante de Piedras Negras sin su camioneta la mañana de este lunes en la colonia Bravo. Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas sobre la calle Siglo XX, cuando Miguel Antonio ¨N¨, propietario del negocio “Quesadillas El Gallo”, descendió de su vehículo para abrir el portón de su domicilio.

Según el reporte oficial, dos sujetos encapuchados aprovecharon que la camioneta Chevrolet Silverado color rojo estaba encendida y se apoderaron de la unidad, dándose a la fuga antes de que la víctima pudiera reaccionar. En un intento por recuperar su propiedad, Miguel persiguió a los presuntos responsables a bordo de una camioneta Cherokee, pero los delincuentes lograron perderse entre las calles del sector, escapando de la vista del comerciante.

TE PUEDE INTERESAR: Muere sexagenario apuñalado en zona de pulgas de Acuña; detienen al agresor

Tras la alerta, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil de Coahuila iniciaron un operativo de búsqueda en distintas zonas de la ciudad. Durante las primeras horas, la camioneta no fue localizada, lo que prolongó la movilización de las autoridades y generó preocupación en el comercio local.

Fue hasta la tarde de ese mismo lunes cuando los agentes lograron ubicar la pick-up abandonada en un camino de terracería, a espaldas del Hospital General Dr. Salvador Chavarría. La unidad fue asegurada y trasladada como parte de las diligencias iniciadas por el Ministerio Público.

Como parte de la investigación, se logró detener a dos personas presuntamente vinculadas con el robo, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. La Fiscalía General del Estado indicó que las indagatorias continúan para determinar la posible participación de los detenidos en otros incidentes similares en la ciudad, así como para deslindar responsabilidades y definir su situación legal conforme al proceso.

(Con información de medios locales)