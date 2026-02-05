Cateos en colonia El Edén dejan cinco detenidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un despliegue operativo coordinado entre corporaciones estatales derivó en la ejecución de tres cateos simultáneos en domicilios de la colonia El Edén, en Piedras Negras, durante la noche del martes, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes intervinieron viviendas previamente identificadas dentro de la carpeta de investigación en curso. El operativo concluyó con la detención de cinco personas y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, así como objetos presuntamente utilizados para su distribución y consumo.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron metanfetamina, conocida como cristal, además de marihuana. Junto con la droga, también fueron aseguradas pipas utilizadas para el consumo, básculas grameras y cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles intervenidos, equipo que será integrado como indicio dentro de las investigaciones ministeriales.

Las personas detenidas fueron identificadas como José Ángel “N”, de 18 años; Cinthia Dariela “N”, de 33 años; Alex “N”, de 19; Daniel “N”, de 53; y Alfredo “N”, de 23 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, los inmuebles cateados permanecerán asegurados mientras continúan las investigaciones, ya que no se descarta que del análisis de los indicios asegurados puedan desprenderse nuevas detenciones relacionadas con este mismo caso.

Asimismo, se informó que será en un plazo aproximado de 48 horas cuando se defina la situación jurídica de las cinco personas detenidas, una vez que se integren los datos de prueba correspondientes dentro de la carpeta de investigación.

El operativo generó presencia policial en el sector durante varias horas, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales y se realizaba el levantamiento del aseguramiento de droga y objetos localizados en los domicilios intervenidos. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el alcance de las actividades presuntamente realizadas en los inmuebles cateados.

(Con información de La Voz)