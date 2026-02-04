De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria

The New York Times
The New York Times

El avance del comercio electrónico y el énfasis en la automatización y la inteligencia artificial dispararon el valor bursátil de la empresa

Dinero
/ 4 febrero 2026
Por: Kailyn Rhone

Walmart superó el billón de dólares en valor de mercado el martes, con lo que se convirtió en el primer minorista tradicional en alcanzar el hito y se sumó a un pequeño club integrado en su mayoría por gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft.

El minorista más grande de Estados Unidos es conocido por sus supercentros y sus precios bajos, que recientemente han captado incluso a consumidores de ingresos más elevados. Los inversores se han sentido atraídos por el rápido crecimiento del comercio electrónico de la empresa en los últimos años y por su apuesta por la automatización y la inteligencia artificial. Las acciones de Walmart han subido alrededor de un 28 por ciento en el último año, lo que supera el aumento del 15 por ciento del índice S&P 500 durante el mismo periodo.

“La dirección de Walmart fue previsora al crear un modelo de negocio optimizado para este momento”, dijo Sarah Henry, directora gerente y gestora de portafolios en Logan Capital Management, una empresa de gestión de inversiones. “Su reconstrucción transformó su imagen tanto como empresa tecnológica, como minorista”.

Las ventas digitales han sido recientemente un motor clave de crecimiento. El negocio de comercio electrónico de Walmart incluye recolección en la acera, entregas el mismo día y un mercado de terceros en expansión, mientras que su negocio publicitario se ha vuelto cada vez más importante para sus resultados. En su último trimestre, Walmart registró un aumento del 27 por ciento en las ventas de comercio electrónico y un salto del 53 por ciento en los ingresos por publicidad.

Ese crecimiento tiene su origen en las adquisiciones que la empresa realizó hace casi una década, cuando trataba de competir con Amazon por los clientes en línea. En 2016, Walmart compró el minorista digital de ventas al por mayor Jet.com por 3300 millones de dólares, y en 2018 adquirió una participación mayoritaria en Flipkart, una empresa de comercio electrónico.

También construyó una nueva instalación de 350 acres en Bentonville, Arkansas, que se asemeja a las sedes de las empresas de Silicon Valley —con patio de comidas, anfiteatro y amplios centros deportivos y de cuidado infantil—, en su intento de competir por talento tecnológico.

Al mismo tiempo, la empresa se ha presentado ante los inversores como una compañía “orientada a la tecnología”, y ha trasladado su cotización de la Bolsa de Nueva York al Nasdaq, donde cotizan muchas de las empresas tecnológicas más grandes.

Pero incluso la reputación de Walmart como minorista tradicional de precios bajos ha jugado a su favor últimamente, pues se ha beneficiado de los consumidores que buscan grandes descuentos para ayudar a compensar la rápida inflación y los nuevos aranceles que están presionando sus presupuestos. Y los compradores de mayores ingresos se han sentido atraídos por la creciente oferta en línea de Walmart, que incluye ropa y muebles.

La valuación de 1 billón de dólares de Walmart se produce apenas unos días después de que John Furner asumiera el cargo de director ejecutivo, en sustitución del jefe de la empresa durante muchos años, Doug McMillon. Se espera que Furner acelere la transformación de Walmart en un minorista de alta tecnología con planes como ampliar el uso de asistentes de inteligencia artificial para los compradores en línea.

“La empresa se ha posicionado con éxito no solo como sinónimo de precios competitivos, sino también, ahora, como un minorista omnicanal más conveniente”, dijo Michael Baker, analista sénior de investigación de DA Davidson, una empresa de servicios financieros.

c. 2026 The New York Times Company

The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

