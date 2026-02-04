Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia

Ante el riesgo que representa la picadura de garrapata, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y de higiene en el hogar para evitar casos de rickettsia.

Rubén Rodríguez Lindsay, director de la dependencia, explicó que esta enfermedad es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, la cual se transmite por la mordedura de una garrapata infectada. Aunque cualquier persona puede contraerla, el funcionario advirtió que el diagnóstico es más frecuente en niñas y niños.

El funcionario municipal recomendó vacunar y desparasitar a las mascotas; revisarlas periódicamente para determinar si tienen pulgas o garrapatas; y bañarlas cada mes.

Asimismo, mencionó que es clave cuidar la higiene personal; cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas y cobijas de la cama; limpiar el patio y terrenos baldíos cerca de casa; así como recoger los desechos de las mascotas y tirar todo tipo de basura.