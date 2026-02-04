Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia
    El servicio de fumigación contra garrapatas está disponible para la ciudadanía que así lo solicite. FOTO: CORTESÍA

Señala director que en caso de presentar síntomas, es indispensable acudir al médico

Ante el riesgo que representa la picadura de garrapata, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y de higiene en el hogar para evitar casos de rickettsia.

Rubén Rodríguez Lindsay, director de la dependencia, explicó que esta enfermedad es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, la cual se transmite por la mordedura de una garrapata infectada. Aunque cualquier persona puede contraerla, el funcionario advirtió que el diagnóstico es más frecuente en niñas y niños.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad

El funcionario municipal recomendó vacunar y desparasitar a las mascotas; revisarlas periódicamente para determinar si tienen pulgas o garrapatas; y bañarlas cada mes.

Asimismo, mencionó que es clave cuidar la higiene personal; cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas y cobijas de la cama; limpiar el patio y terrenos baldíos cerca de casa; así como recoger los desechos de las mascotas y tirar todo tipo de basura.

$!El Ayuntamiento busca reducir la presencia del parásito en las zonas urbanas y proteger la salud de las familias saltillenses.
El Ayuntamiento busca reducir la presencia del parásito en las zonas urbanas y proteger la salud de las familias saltillenses. FOTO: CORTESÍA

Rodríguez Lindsay señaló que los síntomas que se presentan con la rickettsia son dolor de cabeza intenso, fiebre elevada, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito y dolor abdominal.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 en Saltillo

En caso de presentar la sintomatología, puntualizó, es importante acudir al médico y no optar por la automedicación, debido a que la mayoría de los casos se confunden con una gripa.

El director agregó que se trabaja en campañas de concientización a la población sobre control larvario, revisión de presencia de garrapatas, baños contra garrapatas a las mascotas en la Ruta Recreativa, así como campañas en colonias de Saltillo para llevar el químico y el baño gratuito, además de fumigaciones contra garrapatas a quien lo solicite.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rickettsia
Salud Pública

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE