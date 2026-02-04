Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia
Señala director que en caso de presentar síntomas, es indispensable acudir al médico
Ante el riesgo que representa la picadura de garrapata, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y de higiene en el hogar para evitar casos de rickettsia.
Rubén Rodríguez Lindsay, director de la dependencia, explicó que esta enfermedad es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, la cual se transmite por la mordedura de una garrapata infectada. Aunque cualquier persona puede contraerla, el funcionario advirtió que el diagnóstico es más frecuente en niñas y niños.
El funcionario municipal recomendó vacunar y desparasitar a las mascotas; revisarlas periódicamente para determinar si tienen pulgas o garrapatas; y bañarlas cada mes.
Asimismo, mencionó que es clave cuidar la higiene personal; cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas y cobijas de la cama; limpiar el patio y terrenos baldíos cerca de casa; así como recoger los desechos de las mascotas y tirar todo tipo de basura.
Rodríguez Lindsay señaló que los síntomas que se presentan con la rickettsia son dolor de cabeza intenso, fiebre elevada, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito y dolor abdominal.
En caso de presentar la sintomatología, puntualizó, es importante acudir al médico y no optar por la automedicación, debido a que la mayoría de los casos se confunden con una gripa.
El director agregó que se trabaja en campañas de concientización a la población sobre control larvario, revisión de presencia de garrapatas, baños contra garrapatas a las mascotas en la Ruta Recreativa, así como campañas en colonias de Saltillo para llevar el químico y el baño gratuito, además de fumigaciones contra garrapatas a quien lo solicite.