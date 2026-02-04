Impulsa Salud de Coahuila comités municipales de prevención

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila avanza en la conformación de comités municipales de salud como parte de una estrategia estatal enfocada en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables, informó Roberto Baeza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 1.

El funcionario explicó que el pasado 30 de enero se llevó a cabo en Saltillo una reunión encabezada por el secretario de Salud, en la que se instaló el Comité Estatal de Municipios Promotores de la Salud, organismo que sentará las bases para la creación de comités municipales en todo el estado.

A partir de esta estructura, la Secretaría de Salud convocará a presidentes municipales y personal del sector salud de cada localidad para integrar los comités, cuyo objetivo será planear y coordinar acciones sanitarias de acuerdo con las necesidades de cada municipio.

Una vez conformados, los comités sostendrán reuniones de trabajo para definir actividades prioritarias, entre ellas campañas de vacunación, control de enfermedades transmisibles y acciones de promoción de la salud comunitaria.

Baeza subrayó que la prevención es el eje central de la estrategia y destacó que la coordinación entre autoridades estatales y municipales ha permitido obtener resultados positivos en años recientes, particularmente en el combate al dengue y al sarampión.

Indicó que durante el año pasado se registró una amplia participación ciudadana en las campañas de vacunación, lo que contribuyó a reducir la incidencia de estos padecimientos, gracias al respaldo de los municipios y del personal de salud.

Finalmente, señaló que tanto el gobernador como el secretario de Salud han reconocido el trabajo conjunto entre la Secretaría y los ayuntamientos, al considerar que la coordinación interinstitucional ha sido clave para lograr avances en materia de salud pública en Coahuila.