Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos
El cantautor regio se presentará con su espectáculo el próximo 28 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño
Saltillo continúa recibiendo espectáculos de primer nivel, y en esta ocasión se confirmó la llegada del cantautor regiomontano Elías Medina, quien se presentará con su voz y su característico encanto musical el próximo 28 de marzo en el escenario del Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño.
La venta de boletos inició este martes a través del sitio ticket.maz.mx, mientras que en puntos físicos comenzará el martes 10 de febrero en Zoco Brema. Los costos serán de $1,600 pesos en la sección Fan, $1,400 pesos en el área VIP, $900 pesos en Butaca Numerada y $600 pesos en Grada.
El anuncio del concierto se realizó a través de redes sociales y el evento es coordinado por Oro Entertainment, Highland Events y Saltillo Entertainment.
LA GIRA
La gira de Elías Medina contempla presentaciones en ciudades como San Quintín, Mexicali, Querétaro, Ciudad Obregón y Monclova, regresando así a tierras coahuilenses para reencontrarse con su público.
Además, este jueves 5 de febrero el cantante lanzará el tema titulado ‘Amor de Verdad’, con el que continuará conquistando a sus seguidores y poniendo a cantar y bailar a sus fanáticos.