Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos

Show
/ 4 febrero 2026
    Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos
    Evento. Los boletos ya se pueden comprar en el sitio ticket.maz.mx. FOTO: YOUTUBE

El cantautor regio se presentará con su espectáculo el próximo 28 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño

Saltillo continúa recibiendo espectáculos de primer nivel, y en esta ocasión se confirmó la llegada del cantautor regiomontano Elías Medina, quien se presentará con su voz y su característico encanto musical el próximo 28 de marzo en el escenario del Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño.

La venta de boletos inició este martes a través del sitio ticket.maz.mx, mientras que en puntos físicos comenzará el martes 10 de febrero en Zoco Brema. Los costos serán de $1,600 pesos en la sección Fan, $1,400 pesos en el área VIP, $900 pesos en Butaca Numerada y $600 pesos en Grada.

El anuncio del concierto se realizó a través de redes sociales y el evento es coordinado por Oro Entertainment, Highland Events y Saltillo Entertainment.

$!Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos

LA GIRA

La gira de Elías Medina contempla presentaciones en ciudades como San Quintín, Mexicali, Querétaro, Ciudad Obregón y Monclova, regresando así a tierras coahuilenses para reencontrarse con su público.

Además, este jueves 5 de febrero el cantante lanzará el tema titulado ‘Amor de Verdad’, con el que continuará conquistando a sus seguidores y poniendo a cantar y bailar a sus fanáticos.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

