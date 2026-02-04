$!Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos

Saltillo continúa recibiendo espectáculos de primer nivel, y en esta ocasión se confirmó la llegada del cantautor regiomontano Elías Medina, quien se presentará con su voz y su característico encanto musical el próximo 28 de marzo en el escenario del Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño.

La venta de boletos inició este martes a través del sitio ticket.maz.mx, mientras que en puntos físicos comenzará el martes 10 de febrero en Zoco Brema. Los costos serán de $1,600 pesos en la sección Fan, $1,400 pesos en el área VIP, $900 pesos en Butaca Numerada y $600 pesos en Grada.

El anuncio del concierto se realizó a través de redes sociales y el evento es coordinado por Oro Entertainment, Highland Events y Saltillo Entertainment.