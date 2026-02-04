Antes de rentar un Airbnb, asegúrate de investigar

Por: Adrienne Wichard-Edds

El pasado julio, cuando mi esposo y yo seguimos el GPS hasta la encantadora casa estilo saltbox en Maine que habíamos alquilado a través de Airbnb, pasamos de largo. Dimos la vuelta y finalmente aceptamos que habíamos llegado. Sin duda, esta triste choza encima de un muro de contención en la parte trasera de un terreno baldío no era donde habíamos planeado pasar nuestras vacaciones de verano, ¿verdad?

El anuncio de la casa de tres dormitorios —a siete minutos en coche de la zona turística de un encantador pueblo en la costa central de Maine— mostraba un interior limpio, sencillo y luminoso. El propietario era un “superanfitrión” y las 73 opiniones promediaban 4,9 estrellas. Pero por dentro era una versión triste y húmeda de ese anuncio: encontramos telarañas en el tostador, aguas grises que salían a borbotones de los grifos y una puerta exterior mal alineada que no cerraba.

No esperábamos lujo, solo comodidad, limpieza y seguridad. No creo que nuestro anfitrión tuviera la intención de decepcionarnos, pero está claro que algunas cosas se pasaron por alto. ¿Qué no vi?

Aquí, los expertos explican cómo reconocer las señales de alarma en los anuncios de casas compartidas.

Haz una búsqueda para conocer la zona

Si se me hubiera ocurrido poner la dirección de nuestro alquiler en Maine en un motor de búsqueda, habría descubierto rápidamente un anuncio inmobiliario de 2021, con fotos sin editar de la propiedad y sus alrededores. La información me habría hecho sospechar del estado actual de la propiedad y me habría llevado a indagar un poco más antes de rentarla.

Sin embargo, incluso sin una dirección exacta, el uso de la función a pie de calle de los mapas de Google para encontrar una intersección cercana y explorar algunas manzanas de la zona puede revelar detalles importantes. Fíjate en qué tipo de coches están estacionados en la calle: ¿hay vehículos de obras, taxis o coches particulares? Ten en cuenta lugares como centros recreativos o escuelas, así como estaciones de tren y autobuses, que pueden ser ruidosos o generar tráfico a determinadas horas del día. También puedes buscar informes de la policía local y alertas de seguridad meteorológica; por ejemplo, si el barrio es propenso a inundaciones o tiene acceso limitado cuando hay mal tiempo.

“Siempre consulto Google Maps para evaluar el acceso peatonal”, dijo Melissa Lavigne-Delville, una anfitriona de Airbnb que ha alquilado propiedades en California y Luisiana y que es usuaria frecuente de los servicios para compartir casa. “Quiero saber cómo es la estética del barrio. Tiendo a evitar las propiedades adyacentes a edificios comerciales que arruinarían el ambiente”.

El sector de servicios a nivel local también puede aportar algo de claridad: ponte contacto con restaurantes o tiendas cercanos que coincidan con tus gustos y pregúntales si tienen alguna preocupación —o recomendación— sobre el alquiler de viviendas en la zona. Después, pasa por allí y agradéceles comprando una comida o un recuerdo una vez que hayas llegado.

Lee entre líneas

El empeño que un anfitrión pone en un anuncio puede ser un indicador del esfuerzo que dedica al mantenimiento de la casa. “Si la descripción es demasiado breve, es probable que esa falta de esfuerzo y atención al detalle se traslade a la casa”, dijo Margeau Bull, quien ha alquilado propiedades en Carolina del Norte, Georgia y Luisiana en plataformas para compartir casa. Bull recomendó dar prioridad a la claridad y a la transparencia —puntos de referencia, distancia a barrios o sitios de interés locales— en lugar de estimaciones vagas y frases como “a pocos minutos de” cualesquiera que sean los lugares populares.

Señaló que las propiedades suelen aparecer en varios sitios web de casas compartidas, como Vrbo, Airbnb y Booking.com, o de alquiler de viviendas, como Zillow y Apartments.com. Buscar en varios sitios frases descriptivas o características del inmueble puede ayudar a los huéspedes a comparar opiniones, fotos e incluso planos.

Un anuncio repleto de fotos de lugares emblemáticos de la zona o con demasiadas fotos de la decoración muy recortadas puede ser un intento del anfitrión de distraer la atención de las características menos atractivas de la casa. Y si hay algo en una imagen que no encaja, una búsqueda en las imágenes de Google puede ayudar a identificar aquellas generadas por IA.

Investiga las opiniones

“Las opiniones son un juego de ajedrez para ambas partes”, dijo Bull, quien criticó el sistema por ser limitante y subjetivo. Dijo que los huéspedes pueden mostrarse reacios a dejar reseñas de menos de cinco estrellas por miedo a represalias por parte del anfitrión.

El algoritmo de Airbnb prioriza las opiniones que la plataforma cree que uno quiere ver, pero los usuarios pueden filtrarlas según sus preferencias personales, y deberían leer más allá de las clasificaciones con estrellas. Más tarde descubrí unas cuantas opiniones de cinco estrellas sobre nuestro alojamiento de Maine que incluían quejas sobre la falta de limpieza, habitaciones incómodas por el calor y la falta de servicios básicos.

El sistema de puntuación tiene sus límites: “Un huésped descontento a quien le guste cocinar puede restar estrellas por una cocina mal equipada”, señala Lavigne-Delville. “Pero si planeas comer fuera todo el tiempo, eso podría no importarte”.

Un representante de Airbnb dijo en un comunicado que la compañía fomenta las “reseñas auténticas entre pares”, ofrece orientación a los huéspedes durante el proceso de calificación y reevalúa los anuncios después de cada estancia. “Hasta la fecha, hemos eliminado más de 500.000 anuncios que no cumplían con nuestros estándares de calidad”, lo que también significa que, en algún momento, puede que te hayas alojado en una de esas 500.000 opciones.

Recupera lo que puedas

El AirCover de Airbnb para huéspedes incluye protección frente a problemas admisibles, como cancelaciones por parte del anfitrión, inexactitudes en los anuncios y problemas en el check-in. Pero “admisible” es subjetivo. Los viajeros que quieran alegar su caso deben documentar los problemas y las preocupaciones de seguridad con fotos y videos y deben presentarlos con prontitud, dentro de las primeras 72 horas, de acuerdo con la política de Airbnb. Los huéspedes pueden pasar horas o incluso días de sus vacaciones intercambiando mensajes y esperando a que los representantes del servicio de atención al cliente evalúen dichos problemas; recibir cualquier compensación o reembolso podría llevar más tiempo.

Algunos huéspedes pueden obtener más resultados si intentan resolver los problemas directamente con los anfitriones a través de la plataforma de mensajería de Airbnb, como la eliminación de los gastos de limpieza o la opción de cancelar y recibir el reembolso de las noches que el anfitrión pueda volver a reservar. Pero prepárate para quedarte un poco insatisfecho.

Si Airbnb determina que hay un problema importante con tu alquiler, la empresa puede ayudar a reubicarte en una propiedad similar o puede ofrecer un reembolso completo. Pero si las finanzas personales te lo permiten y no quieres perder tiempo precioso de vacaciones esperando una resolución, puede que valga la pena cambiar de alojamiento.