Cateos en Piedras Negras dejan detenidos, droga y equipo asegurado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos operativos de cateo realizados en distintos puntos de Piedras Negras derivaron en la detención de dos personas, el aseguramiento de droga y la incautación de diversos equipos electrónicos utilizados presuntamente para videovigilancia, como parte de investigaciones en curso.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, en el ejido Piedras Negras. La diligencia fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con apoyo de corporaciones estatales y personal militar, tras una denuncia anónima relacionada con la presunta venta de estupefacientes en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncias ciudadanas derivan en cateos antidroga en Monclova

Durante la intervención, las autoridades localizaron y aseguraron droga conocida como cristal, así como cámaras de vigilancia y teléfonos celulares. En el sitio fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, junto con los objetos decomisados, para determinar su situación legal conforme a las investigaciones abiertas. Aunque no se precisó el peso del narcótico asegurado, el inmueble fue asegurado de manera preventiva mientras continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades.

De manera paralela, otro cateo fue ejecutado en un domicilio ubicado en la calle de los Ríos, en la colonia Infonavit Río Grande, específicamente en el sector conocido como Plaza de los Ríos. Esta diligencia formó parte de una investigación distinta y se realizó en cumplimiento de una orden girada por un juez penal.

En este segundo operativo, los agentes localizaron cámaras de seguridad, una tablet y un sistema de grabación digital (DVR). A diferencia del primer cateo, en este domicilio no se reportaron personas detenidas. Todo el equipo electrónico asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para determinar la procedencia y el posible uso de los dispositivos.

De acuerdo con la información disponible, el inmueble cateado en la colonia Infonavit permanece asegurado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Las autoridades no han informado si ambos casos guardan relación entre sí, limitándose a señalar que las investigaciones continúan abiertas.

Los cateos forman parte de acciones derivadas de reportes ciudadanos y trabajos de investigación, cuyos resultados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el análisis de pruebas y la integración de las carpetas de investigación correspondientes, conforme a lo establecido por la ley.

(Con información de medios locales)