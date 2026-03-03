Cayeron 24 tras feroz operativo de la Fiscalía en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 3 marzo 2026
    Cayeron 24 tras feroz operativo de la Fiscalía en Piedras Negras
    Tres sujetos con órdenes de investigación vigentes fueron capturados durante la movilización en colonias conflictivas. ARCHIVO

El delegado de la Fiscalía informó que diversos problemas detectados en los sectores intervenidos fueron reportados formalmente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En una demostración de fuerza coordinada, las calles de las zonas más álgidas de Piedras Negras fueron el escenario de una intensa movilización policial denominada “Operativo Barrido”. La incursión, ejecutada por un robusto despliegue de corporaciones estatales y federales, culminó con la captura de 24 individuos y la neutralización de tres objetivos prioritarios que eran buscados mediante denuncias formales ante la autoridad ministerial.

La estrategia no se limitó al patrullaje en unidades oficiales. Debido a la compleja orografía y el diseño urbano de ciertos sectores, donde las patrullas encuentran obstáculos para transitar, los efectivos debieron abandonar las unidades y proceder de manera pedestre. Equipados para la intervención en campo, los agentes recorrieron a pie callejones y pasadizos en colonias identificadas como puntos de alta conflictividad por riñas constantes, alteración del orden público y presuntas actividades ilícitas.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Piedras Negras condena conflicto en Medio Oriente y hace llamado a la paz

En este despliegue participaron elementos de la Policía Civil Coahuila, la Policía de Acción y Reacción (PAR) y la Policía de Investigación Criminal. El brazo operativo fue reforzado por la presencia estratégica del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes establecieron puntos de revisión y perímetros de seguridad mientras se realizaban los aseguramientos.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la cifra total de detenidos asciende a 24 personas. Sin embargo, el golpe más significativo fue la localización y captura de tres sujetos que figuraban como objetivos principales en las carpetas de investigación de la fiscalía, señalados directamente en denuncias formales previas.

Todos los asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para que se determine su situación jurídica en las próximas horas. Rodríguez Ríos enfatizó que las acciones no han concluido, pues se han detectado problemáticas sociales y estructurales en las colonias intervenidas que ya han sido canalizadas a las autoridades municipales para su atención inmediata.

La autoridad advirtió que el “Operativo Barrido” se mantendrá activo de forma itinerante. Esto significa que las células policiales continuarán apareciendo de manera sorpresiva en diferentes sectores de Piedras Negras, manteniendo la presión sobre los focos de violencia detectados durante el pasado fin de semana.

(Con información de medios locales)

