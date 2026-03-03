Obispo de Piedras Negras condena conflicto en Medio Oriente y hace llamado a la paz

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, condenó enérgicamente el conflicto armado que se desarrolla en Medio Oriente, donde los ataques han dejado decenas de víctimas inocentes, entre ellas menores de edad.

“Esta confrontación está ocasionando un derramamiento de sangre. Es evidente el sufrimiento de muchísimas familias, comunidades y, en particular, de los niños y niñas que resultan tristemente afectados; y al decir esto hablo de vidas aniquiladas”, expresó el religioso.

Miranda Guardiola señaló que, al igual que el Papa León XIV, hace un llamado a los gobernantes de las potencias involucradas para que privilegien la paz y agoten los recursos diplomáticos antes de continuar con la violencia.

El obispo subrayó que, aunque existan diferencias culturales o políticas entre naciones, estas deben resolverse mediante el diálogo y no con enfrentamientos que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad.

“No podemos dejar de levantar la voz para pedir la paz y unirnos en oración, implorando a Dios que nos ayude a alcanzarla allá donde hay guerras, y también aquí, para encontrar soluciones a nuestros propios conflictos”, concluyó.