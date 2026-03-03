Obispo de Piedras Negras condena conflicto en Medio Oriente y hace llamado a la paz

Piedras Negras
/ 3 marzo 2026
    La Diócesis de Piedras Negras se suma a las voces globales que exigen protección para la población civil en zonas de combate. Archivo

Más allá del conflicto, el obispo Miranda Guardiola aprovechó su pronunciamiento para invitar a la sociedad a buscar soluciones pacíficas a sus propios conflictos cotidianos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, condenó enérgicamente el conflicto armado que se desarrolla en Medio Oriente, donde los ataques han dejado decenas de víctimas inocentes, entre ellas menores de edad.

“Esta confrontación está ocasionando un derramamiento de sangre. Es evidente el sufrimiento de muchísimas familias, comunidades y, en particular, de los niños y niñas que resultan tristemente afectados; y al decir esto hablo de vidas aniquiladas”, expresó el religioso.

TE PUEDE INTERESAR: Empresas nigropetenses buscan equilibrio ante nueva reforma laboral; evitar recortes y aumentos de precios

Miranda Guardiola señaló que, al igual que el Papa León XIV, hace un llamado a los gobernantes de las potencias involucradas para que privilegien la paz y agoten los recursos diplomáticos antes de continuar con la violencia.

El obispo subrayó que, aunque existan diferencias culturales o políticas entre naciones, estas deben resolverse mediante el diálogo y no con enfrentamientos que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad.

“No podemos dejar de levantar la voz para pedir la paz y unirnos en oración, implorando a Dios que nos ayude a alcanzarla allá donde hay guerras, y también aquí, para encontrar soluciones a nuestros propios conflictos”, concluyó.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

