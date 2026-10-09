Choca enfermero contra semáforo y queda prensado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resultó gravemente lesionado luego de estrellar su automóvil contra la base de un semáforo y quedar atrapado entre los fierros de la unidad, durante la madrugada de este viernes, en Piedras Negras. El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en el cruce de las avenidas Manuel Pérez Treviño y Martínez, en la colonia Lomas del Norte, donde Armando González Lira, de 42 años, conducía un Chevrolet Chevy cuando se impactó de frente contra la estructura metálica.

Tras el choque, el trabajador quedó prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron herramientas hidráulicas conocidas como tijeras de la vida para liberarlo. Una vez que lograron rescatarlo, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la localidad, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. De acuerdo con los reportes, el enfermero sufrió múltiples fracturas en ambas piernas, además de una hemorragia. Su estado de salud fue reportado como reservado. INVESTIGAN CAUSAS DEL CHOQUE Entre las versiones sobre lo ocurrido se encuentra la posibilidad de que el conductor se hubiera quedado dormido al volante, presuntamente después de concluir su jornada laboral. Sin embargo, también se reportó que manejaba en estado de ebriedad, por lo que las circunstancias del percance deberán ser esclarecidas por las autoridades.

El automóvil terminó con daños de consideración, mientras que el aceite del motor quedó derramado sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación en el crucero mientras se realizaban las maniobras correspondientes. Personal de las autoridades competentes tomó conocimiento de los hechos, mientras que el Ministerio Público de Asuntos Viales de la Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. (Con información de medios locales)