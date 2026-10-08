De acusador a detenido: una historia de persecución permanente de un albañil en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    De acusador a detenido: una historia de persecución permanente de un albañil en Piedras Negras
    Rafael Balderas Nájera denuncia casi cuatro años de presuntas detenciones arbitrarias y hostigamiento policial en Piedras Negras. ARCHIVO

Rafael Balderas acusa una cadena de detenciones arbitrarias desde 2022; su denuncia llevó a seis uniformados ante un juez y dos fueron vinculados a proceso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una historia de casi cuatro años de presunto hostigamiento policial volvió a cobrar relevancia después de que Rafael Balderas Nájera, trabajador de la construcción que consiguió llevar a seis policías municipales ante la justicia en 2023, denunciara este jueves otra detención arbitraria, ahora por 26 horas y sin comunicación con su familia, en Piedras Negras, Coahuila.

El antecedente más grave ocurrió el 16 de octubre de 2023, cuando seis agentes comparecieron ante un juez por acusaciones de robo agravado, abuso violento de autoridad y detenciones punibles. Dos de ellos, Arturo “N” y Miguel “N”, fueron vinculados a proceso penal por este último delito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/construiran-en-saltillo-villa-para-perritos-rescatados-dignidad-animal-hara-realidad-el-proyecto-GH24011601

La resolución derivó de las denuncias de Balderas por arrestos ocurridos el 12 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, cuando también acusó actos de tortura. Una de aquellas detenciones fue captada en video.

El juez Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos ordenó suspender de sus funciones a los dos policías procesados, prohibirles salir de la ciudad y acercarse a menos de 100 metros del denunciante, además de imponerles presentaciones periódicas ante la autoridad.

La asesora jurídica Ariana García Bosque cuestionó entonces la resolución y anunció que la impugnaría porque también buscaba que se procediera por tortura.

Durante aquel conflicto, Balderas denunció intimidaciones y patrullas estacionadas frente a su domicilio, situación que le hizo temer represalias contra su familia.

Tres años después, el lunes 5 de octubre, el trabajador fue nuevamente interceptado por patrullas cuando se dirigía en bicicleta a su empleo, por la colonia Villas del Carmen.

La Comisión de Derechos Humanos admitió la nueva queja, que abre otro capítulo de este prolongado enfrentamiento entre el ciudadano y la corporación municipal.

El caso adquiere especial relevancia porque las denuncias anteriores no quedaron únicamente en señalamientos públicos: llevaron a seis policías ante un tribunal y a dos de ellos a enfrentar un proceso penal. Ahora, Balderas vuelve a exigir que se investigue la actuación de quienes lo detuvieron.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Abuso de autoridad

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado