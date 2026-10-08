De acusador a detenido: una historia de persecución permanente de un albañil en Piedras Negras

El antecedente más grave ocurrió el 16 de octubre de 2023, cuando seis agentes comparecieron ante un juez por acusaciones de robo agravado, abuso violento de autoridad y detenciones punibles. Dos de ellos, Arturo “N” y Miguel “N”, fueron vinculados a proceso penal por este último delito.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una historia de casi cuatro años de presunto hostigamiento policial volvió a cobrar relevancia después de que Rafael Balderas Nájera, trabajador de la construcción que consiguió llevar a seis policías municipales ante la justicia en 2023, denunciara este jueves otra detención arbitraria, ahora por 26 horas y sin comunicación con su familia, en Piedras Negras , Coahuila.

La resolución derivó de las denuncias de Balderas por arrestos ocurridos el 12 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, cuando también acusó actos de tortura. Una de aquellas detenciones fue captada en video.

El juez Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos ordenó suspender de sus funciones a los dos policías procesados, prohibirles salir de la ciudad y acercarse a menos de 100 metros del denunciante, además de imponerles presentaciones periódicas ante la autoridad.

La asesora jurídica Ariana García Bosque cuestionó entonces la resolución y anunció que la impugnaría porque también buscaba que se procediera por tortura.

Durante aquel conflicto, Balderas denunció intimidaciones y patrullas estacionadas frente a su domicilio, situación que le hizo temer represalias contra su familia.

Tres años después, el lunes 5 de octubre, el trabajador fue nuevamente interceptado por patrullas cuando se dirigía en bicicleta a su empleo, por la colonia Villas del Carmen.

La Comisión de Derechos Humanos admitió la nueva queja, que abre otro capítulo de este prolongado enfrentamiento entre el ciudadano y la corporación municipal.

El caso adquiere especial relevancia porque las denuncias anteriores no quedaron únicamente en señalamientos públicos: llevaron a seis policías ante un tribunal y a dos de ellos a enfrentar un proceso penal. Ahora, Balderas vuelve a exigir que se investigue la actuación de quienes lo detuvieron.