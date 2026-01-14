Coahuila cierra con resultados positivos la temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026

Piedras Negras
/ 14 enero 2026
    Coahuila cierra con resultados positivos la temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026
    La temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026 cerró con buenos resultados en ranchos cinegéticos de Coahuila, donde se cobraron ejemplares de alta calidad. FOTO: ARCHIVO

Autoridades ambientales destacaron que la seguridad y la ausencia de caza furtiva fortalecen la confianza de los cazadores para regresar en la próxima temporada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pocos días de que finalice la temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026, los principales ranchos cinegéticos de Coahuila comienzan a hacer un balance alentador.

La mayoría de los turistas especializados en esta actividad ya concluyeron su estancia en la región, luego de una temporada en la que se lograron cobrar piezas de alta calidad, de acuerdo con autoridades ambientales estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y La Laguna, ejemplo nacional: México endurece reglas para operadores de pipas tras tragedias evitables

El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC), Juan Guadalupe Garza, señaló a medios locales que en diversos predios se obtuvieron ejemplares destacados, lo que fortaleció la percepción positiva entre los cazadores nacionales y extranjeros que visitaron el estado durante este periodo.

Más allá de los resultados inmediatos, el funcionario destacó que el panorama para la próxima temporada es favorable. Quienes lograron capturas importantes manifestaron su intención de regresar, motivados por la presencia de venados de mayor tamaño observados durante las jornadas de caza. Incluso aquellos cazadores que no tuvieron el éxito esperado confirmaron su interés en volver, al considerar que el potencial de los ranchos se mantiene alto.

Aunque en el ámbito local ya no se expiden cintillos para esta temporada, la SEMAC estima que casi dos mil cazadores ingresaron a los ranchos cinegéticos de la región durante el ciclo 2025-2026.

Un elemento que continúa fortaleciendo la caza regulada en Coahuila es el entorno de seguridad en la entidad.

Temas


Caza

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
true

Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T
true

POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha
Vecinos se congregaron en torno al domicilio.

Encuentran a mujer sin vida y en estado de descomposición, en Saltillo
Busca prepararse para el aumento de visitantes por el torneo internacional de futbol 2026.

Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

Algunas de las obras propuestas ya fueron ejecutadas, como la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, mientras que otras permanecen pendientes y requieren coordinación regional y adecuaciones normativas.

Saltillo: arco vial, nuevas vialidades y pasos a desnivel, las obras propuestas a mediano y largo plazo
Para bien o para mal, los videojuegos se han convertido en una de las principales vías de socialización entre los jóvenes y sobre todo entre los chicos les proporcionan un sentimiento de pertenencia.

Cómo los videojuegos están moldeando a una generación de chicos, para bien y para mal
La sencillez de la interfaz de Grok contrasta con la complejidad de las barreras de seguridad necesarias para evitar la generación de contenido dañino.

Hay una solución fácil para el problema de la pornografía con IA en opinión de Riana Pfefferkorn