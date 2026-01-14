Coahuila cierra con resultados positivos la temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pocos días de que finalice la temporada de caza de venado cola blanca 2025-2026, los principales ranchos cinegéticos de Coahuila comienzan a hacer un balance alentador.

La mayoría de los turistas especializados en esta actividad ya concluyeron su estancia en la región, luego de una temporada en la que se lograron cobrar piezas de alta calidad, de acuerdo con autoridades ambientales estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y La Laguna, ejemplo nacional: México endurece reglas para operadores de pipas tras tragedias evitables

El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC), Juan Guadalupe Garza, señaló a medios locales que en diversos predios se obtuvieron ejemplares destacados, lo que fortaleció la percepción positiva entre los cazadores nacionales y extranjeros que visitaron el estado durante este periodo.

Más allá de los resultados inmediatos, el funcionario destacó que el panorama para la próxima temporada es favorable. Quienes lograron capturas importantes manifestaron su intención de regresar, motivados por la presencia de venados de mayor tamaño observados durante las jornadas de caza. Incluso aquellos cazadores que no tuvieron el éxito esperado confirmaron su interés en volver, al considerar que el potencial de los ranchos se mantiene alto.

Aunque en el ámbito local ya no se expiden cintillos para esta temporada, la SEMAC estima que casi dos mil cazadores ingresaron a los ranchos cinegéticos de la región durante el ciclo 2025-2026.

Un elemento que continúa fortaleciendo la caza regulada en Coahuila es el entorno de seguridad en la entidad.