Condenan a 20 años de prisión en EU a mujer de Piedras Negras detenida con más de 500 kilos de metanfetamina en Eagle Pass

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas informó que Verónica “S”, de 47 años de edad, recibió una condena de 240 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo relacionado con conspiración para poseer metanfetamina con intención de distribuirla.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer originaria de Piedras Negras , Coahuila, fue sentenciada a 20 años en una prisión federal en Estados Unidos luego de ser encontrada responsable de participar en una operación de tráfico de metanfetamina hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales, los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2025, cuando Verónica “S” llegó al puerto de entrada de Eagle Pass a bordo de una camioneta tipo pickup procedente de México.

Durante la revisión inicial realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la mujer declaró que no transportaba sustancias ilícitas. Sin embargo, fue enviada a una inspección secundaria donde los oficiales detectaron irregularidades en un tanque auxiliar instalado en la caja del vehículo.

Al revisar el compartimento, las autoridades localizaron una sustancia cristalina que posteriormente fue analizada y confirmada como metanfetamina. El peso total del aseguramiento fue de 521.03 kilogramos, equivalente a más de media tonelada de droga.

Como parte de la investigación, autoridades estadounidenses revisaron un teléfono celular autorizado por la acusada. Según los documentos del caso, en el dispositivo fueron encontrados mensajes relacionados con un supuesto “trabajo” en Eagle Pass y capturas de pantalla de transferencias económicas realizadas entre la inculpada y otra persona.

Tras su detención, la mujer fue acusada formalmente el 14 de mayo de 2025 por cuatro cargos relacionados con tráfico e importación de metanfetamina. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2025, aceptó su responsabilidad mediante una declaración de culpabilidad.

La sentencia fue dictada hace unas horas por un juez federal en la Corte de Del Río, Texas, dentro de un proceso que fue investigado por agencias de seguridad estadounidenses como parte de los operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.