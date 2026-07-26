Condenan a 20 años de prisión en EU a mujer de Piedras Negras detenida con más de 500 kilos de metanfetamina en Eagle Pass

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    Condenan a 20 años de prisión en EU a mujer de Piedras Negras detenida con más de 500 kilos de metanfetamina en Eagle Pass
    Una mujer originaria de Piedras Negras, Coahuila, fue condenan a 20 años de prisión de EU por traficar 500 kilos de metanfetamina en Eagle Pass. CORTESÍA

El caso fue procesado por autoridades federales de Estados Unidos tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer originaria de Piedras Negras, Coahuila, fue sentenciada a 20 años en una prisión federal en Estados Unidos luego de ser encontrada responsable de participar en una operación de tráfico de metanfetamina hacia territorio estadounidense.

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas informó que Verónica “S”, de 47 años de edad, recibió una condena de 240 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo relacionado con conspiración para poseer metanfetamina con intención de distribuirla.

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De acuerdo con documentos judiciales, los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2025, cuando Verónica “S” llegó al puerto de entrada de Eagle Pass a bordo de una camioneta tipo pickup procedente de México.

Durante la revisión inicial realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la mujer declaró que no transportaba sustancias ilícitas. Sin embargo, fue enviada a una inspección secundaria donde los oficiales detectaron irregularidades en un tanque auxiliar instalado en la caja del vehículo.

Al revisar el compartimento, las autoridades localizaron una sustancia cristalina que posteriormente fue analizada y confirmada como metanfetamina. El peso total del aseguramiento fue de 521.03 kilogramos, equivalente a más de media tonelada de droga.

Como parte de la investigación, autoridades estadounidenses revisaron un teléfono celular autorizado por la acusada. Según los documentos del caso, en el dispositivo fueron encontrados mensajes relacionados con un supuesto “trabajo” en Eagle Pass y capturas de pantalla de transferencias económicas realizadas entre la inculpada y otra persona.

Tras su detención, la mujer fue acusada formalmente el 14 de mayo de 2025 por cuatro cargos relacionados con tráfico e importación de metanfetamina. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2025, aceptó su responsabilidad mediante una declaración de culpabilidad.

La sentencia fue dictada hace unas horas por un juez federal en la Corte de Del Río, Texas, dentro de un proceso que fue investigado por agencias de seguridad estadounidenses como parte de los operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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El caso vuelve a llamar la atención sobre los métodos utilizados para intentar cruzar cargamentos de droga por la frontera entre Coahuila y Texas, donde autoridades han detectado vehículos modificados con compartimentos ocultos para transportar narcóticos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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