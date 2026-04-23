Confirman seis muertes por ahogamiento en el río Bravo en lo que va de 2026

La actualización fue dada a conocer por el coordinador de agentes del Ministerio Público, Ramón Rogelio Gómez, quien explicó que el ajuste se realizó luego de un proceso de depuración en las bases de datos, con el objetivo de precisar la información relacionada con los casos registrados en la región.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras una revisión en los registros oficiales, autoridades estatales confirmaron que el número de personas fallecidas por ahogamiento en el río Bravo durante lo que va de 2026 asciende a seis, descartando la cifra inicial de ocho víctimas que se manejó en un primer momento, en Piedras Negras.

De acuerdo con los datos confirmados, al menos tres de las víctimas ya han sido plenamente identificadas y corresponden a ciudadanos mexicanos. Dos de ellas eran originarias de Piedras Negras, mientras que una más provenía de Saltillo.

En cuanto a los otros casos, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para lograr la identificación completa de las personas fallecidas. Dentro de estas indagatorias, se contempla la posible nacionalidad extranjera de al menos dos de las víctimas, quienes podrían ser originarias de Honduras y Colombia, respectivamente.

El funcionario indicó que los trabajos de identificación continúan, por lo que no se descarta que en los próximos días se logren confirmar más datos sobre las personas involucradas en estos hechos.

Los casos de ahogamiento en el río Bravo han sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades, quienes mantienen la revisión de expedientes para evitar inconsistencias en las cifras y garantizar que cada registro corresponda a un evento plenamente documentado.

Aunque no se detallaron las circunstancias específicas en las que ocurrieron los incidentes, se informó que cada uno de los casos forma parte de investigaciones individuales, en las que se busca establecer la identidad de las víctimas y las condiciones en que se registraron los fallecimientos.