Confirman seis muertes por ahogamiento en el río Bravo en lo que va de 2026

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Piedras Negras
/ 23 abril 2026
    Confirman seis muertes por ahogamiento en el río Bravo en lo que va de 2026
    De los seis casos confirmados, tres víctimas ya fueron identificadas como mexicanas, originarias de Piedras Negras y Saltillo, mientras continúan las investigaciones en los demás. ARCHIVO

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones para confirmar plenamente la identidad de todas las víctimas y precisar su nacionalidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras una revisión en los registros oficiales, autoridades estatales confirmaron que el número de personas fallecidas por ahogamiento en el río Bravo durante lo que va de 2026 asciende a seis, descartando la cifra inicial de ocho víctimas que se manejó en un primer momento, en Piedras Negras.

La actualización fue dada a conocer por el coordinador de agentes del Ministerio Público, Ramón Rogelio Gómez, quien explicó que el ajuste se realizó luego de un proceso de depuración en las bases de datos, con el objetivo de precisar la información relacionada con los casos registrados en la región.

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De acuerdo con los datos confirmados, al menos tres de las víctimas ya han sido plenamente identificadas y corresponden a ciudadanos mexicanos. Dos de ellas eran originarias de Piedras Negras, mientras que una más provenía de Saltillo.

En cuanto a los otros casos, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para lograr la identificación completa de las personas fallecidas. Dentro de estas indagatorias, se contempla la posible nacionalidad extranjera de al menos dos de las víctimas, quienes podrían ser originarias de Honduras y Colombia, respectivamente.

El funcionario indicó que los trabajos de identificación continúan, por lo que no se descarta que en los próximos días se logren confirmar más datos sobre las personas involucradas en estos hechos.

Los casos de ahogamiento en el río Bravo han sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades, quienes mantienen la revisión de expedientes para evitar inconsistencias en las cifras y garantizar que cada registro corresponda a un evento plenamente documentado.

Aunque no se detallaron las circunstancias específicas en las que ocurrieron los incidentes, se informó que cada uno de los casos forma parte de investigaciones individuales, en las que se busca establecer la identidad de las víctimas y las condiciones en que se registraron los fallecimientos.

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La actualización en la cifra responde a la necesidad de contar con datos más precisos sobre este tipo de hechos, en una zona donde se han documentado incidentes relacionados con el río Bravo.

Las autoridades reiteraron que los trabajos de verificación y análisis continúan en curso, por lo que la información podría modificarse conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos elementos que permitan esclarecer plenamente cada caso registrado durante el presente año.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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