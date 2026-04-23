Piedras Negras: cateos simultáneos desatan movilización en colonia Año 2000

Las acciones se concentraron en domicilios situados sobre la calle Guanacastle, en el tramo comprendido entre Aguavientos y Cocolo, donde se observó la presencia de unidades oficiales y personal de distintas corporaciones que participaron en el operativo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue coordinado de corporaciones de seguridad se registró la mañana de ayer miércoles en Piedras Negras , luego de que autoridades ejecutaran tres cateos de manera simultánea en viviendas ubicadas en la colonia Año 2000, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con la información disponible, las diligencias fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes actuaron en cumplimiento de órdenes judiciales previamente autorizadas por un juez. Estas intervenciones derivan de una carpeta de investigación abierta por la posible venta de sustancias ilícitas en los inmuebles señalados.

Para la ejecución de los cateos, se contó con el respaldo de fuerzas estatales y federales, incluyendo personal de la Policía Estatal, Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, lo que derivó en una movilización considerable en este sector habitacional de la ciudad fronteriza.

Autoridades ministeriales indicaron que las órdenes fueron solicitadas tras labores de inteligencia que permitieron reunir indicios sobre posibles conductas delictivas en los domicilios intervenidos. La estrategia consistió en realizar las acciones de manera simultánea para evitar la posible evasión de personas o el ocultamiento de evidencia.

Durante el desarrollo del operativo, la circulación en calles aledañas se vio afectada de manera momentánea, mientras los agentes aseguraban el perímetro y llevaban a cabo las inspecciones correspondientes en los inmuebles.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer información oficial sobre los resultados obtenidos en estos cateos, por lo que se desconoce si hubo personas detenidas o el tipo de sustancias o indicios que pudieron haber sido asegurados durante las diligencias.