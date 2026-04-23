Piedras Negras: cateos simultáneos desatan movilización en colonia Año 2000

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Piedras Negras
/ 23 abril 2026
    Piedras Negras: cateos simultáneos desatan movilización en colonia Año 2000
    El despliegue de fuerzas de seguridad provocó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras se aseguraba el perímetro durante los cateos. ARCHIVO

Las autoridades no han informado hasta el momento si hubo personas detenidas o aseguramientos, por lo que los resultados del operativo continúan bajo reserva

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue coordinado de corporaciones de seguridad se registró la mañana de ayer miércoles en Piedras Negras, luego de que autoridades ejecutaran tres cateos de manera simultánea en viviendas ubicadas en la colonia Año 2000, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo.

Las acciones se concentraron en domicilios situados sobre la calle Guanacastle, en el tramo comprendido entre Aguavientos y Cocolo, donde se observó la presencia de unidades oficiales y personal de distintas corporaciones que participaron en el operativo.

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De acuerdo con la información disponible, las diligencias fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes actuaron en cumplimiento de órdenes judiciales previamente autorizadas por un juez. Estas intervenciones derivan de una carpeta de investigación abierta por la posible venta de sustancias ilícitas en los inmuebles señalados.

Para la ejecución de los cateos, se contó con el respaldo de fuerzas estatales y federales, incluyendo personal de la Policía Estatal, Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, lo que derivó en una movilización considerable en este sector habitacional de la ciudad fronteriza.

Autoridades ministeriales indicaron que las órdenes fueron solicitadas tras labores de inteligencia que permitieron reunir indicios sobre posibles conductas delictivas en los domicilios intervenidos. La estrategia consistió en realizar las acciones de manera simultánea para evitar la posible evasión de personas o el ocultamiento de evidencia.

Durante el desarrollo del operativo, la circulación en calles aledañas se vio afectada de manera momentánea, mientras los agentes aseguraban el perímetro y llevaban a cabo las inspecciones correspondientes en los inmuebles.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer información oficial sobre los resultados obtenidos en estos cateos, por lo que se desconoce si hubo personas detenidas o el tipo de sustancias o indicios que pudieron haber sido asegurados durante las diligencias.

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El operativo forma parte de las acciones de investigación que se mantienen en curso en la región norte del estado, en seguimiento a reportes relacionados con la posible distribución de drogas en zonas habitacionales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información detallada sobre los hallazgos derivados de estas intervenciones, así como sobre la situación legal de los domicilios inspeccionados y de las personas que pudieran estar vinculadas con los hechos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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