$!Tras ataque en Teotihuacán, alcanza a Coahuila ola de amenazas de tiroteo en escuelas

Tras el atentado armado en Teotihuacán, México registró ayer una serie de al menos nueve amenazas de tiroteo en escuelas de nivel básico y medio superior en diferentes entidades, lo que provocó suspensiones de clases, operativos de revisión y atención de autoridades educativas y de seguridad. Coahuila fue parte de estos reportes con dos casos, uno en Saltillo, donde la amenaza fue detectada en la Secundaria Eulalio Gutiérrez, ubicada en la colonia Bonanza, lo que derivó en vigilancia preventiva y otro caso en Monclova, en el Colegio María Montessori, en nivel bachillerato, donde también se activaron protocolos de revisión.

Los hechos se replicaron en otras partes del país. En Nuevo León, se reportó una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria número 106 “Francisco Goitia”, en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez y uno más en la Escuela Secundaria número 19 “Jesús Cantú Leal”, ubicada en la colonia Florida II, en Monterrey. En el Estado de México, la Facultad de Lenguas de la UAEMex suspendió actividades tras una advertencia de posible tiroteo, mientras que en Toluca la Preparatoria 5 suspendió clases alrededor de las 11:00 horas por el mismo motivo.

En Puebla, autoridades atendieron una presunta amenaza en el Centro Escolar Niños Héroes. En Baja California, el reporte se ubicó en los sanitarios del CBTIS 21 en Mexicali. En Sonora, la Escuela Secundaria 11, en la colonia Sahuaro de Hermosillo, también fue objeto de revisión preventiva. Estos hechos se presentan a pocos días de un tiroteo ocurrido en Teotihuacan, Estado de México, donde Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra una multitud de turistas. El ataque dejó una mujer canadiense muerta y varios extranjeros heridos. El agresor fue inmovilizado por la Guardia Nacional tras recibir un disparo en la pierna y posteriormente se quitó la vida.

En la investigación posterior, autoridades informaron que en su mochila fueron encontrados textos, fotografías y notas relacionadas con hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999. Aunque no se precisó su contenido completo, se estableció una posible referencia a ataques como la masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999, donde murieron 12 estudiantes y un maestro. Este tipo de coincidencias ha sido analizado por especialistas como posibles fenómenos de imitación. La doctora en Psicología Karla Valdés explicó que puede atribuirse a un fenómeno de contagio conocido desde la psicología social como Copycat. En algunos casos las personas pueden replicar conductas violentas al identificarse con eventos previos, especialmente si se encuentran en condiciones de malestar psicológico, aislamiento o admiración por este tipo de hechos pueden verlos como una vía de reconocimiento.

Señaló que en redes sociales existen grupos que validan este tipo de actos y llegan incluso a considerar como héroes a quienes los cometen, lo que puede reforzar la intención de imitación. Añadió que su réplica en instituciones educativas puede interpretarse como una búsqueda de control o de poder simbólico sobre la comunidad escolar. Valdés agrega que en muchos casos existen señales previas como amenazas verbales, publicaciones en redes sociales o comentarios indirectos sobre violencia, que no deben ser minimizados, pues estas expresiones pueden ser indicadores de riesgo. En el ámbito escolar, la especialista destaca la importancia de observar cambios de conducta en menores, como ausentismo, bajo rendimiento, aislamiento o publicaciones preocupantes, además de fortalecer la comunicación entre familia y escuela para detectar señales tempranas.

De acuerdo con un recuento de VANGUARDIA, en Coahuila se han reportado al menos 13 amenazas de tiroteo entre enero de 2024 y abril de 2026, principalmente en Saltillo y Torreón. Estos incidentes han sido difundidos en redes sociales o mediante pintas dentro de planteles educativos. A ello se suman al menos cinco incidentes confirmados con armas de fuego en escuelas del estado desde 2020, cuatro en Torreón y uno en Saltillo. Entre ellos, el ataque en el Colegio Cervantes en 2020, donde un alumno de 11 años disparó dentro del plantel, provocando la muerte de una maestra y dejando seis personas heridas antes de quitarse la vida.

Otros casos incluyen el ingreso de un arma calibre 9 milímetros al CBTIS 156 en Torreón en febrero de 2025, la localización de un arma en la Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto en mayo del mismo año, y un disparo dentro de un salón en la Escuela Año de Juárez en noviembre de 2024. En 2022, en una primaria de Saltillo, se encontró un arma calibre 22 en la mochila de un estudiante. A nivel nacional, el investigador Víctor Sánchez ha documentado 143 incidentes con armas de fuego en escuelas desde el año 2000, con un aumento sostenido a partir de 2012 y un repunte significativo desde 2019. En 2025 se registraron 30 casos, la cifra más alta, mientras que hasta abril de 2026 ya se contabilizaban 17.