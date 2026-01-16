Consignan a tres detenidos por daños y amenazas en colonia de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH– La situación jurídica de tres personas detenidas por presuntos actos de violencia, amenazas y daños a vehículos en distintas colonias de Piedras Negras será definida por la autoridad ministerial en las próximas horas, luego de su arresto derivado de múltiples reportes ciudadanos.

Los detenidos fueron identificados como María Angélica “N”, Mario Gabriel “N” y Leonardo David “N”, quienes fueron asegurados tras un operativo realizado en la colonia Acoros, luego de ser señalados por habitantes del sector por causar destrozos y lanzar amenazas en medio de un conflicto familiar. Durante los hechos, una de las personas detenidas habría afirmado pertenecer a un grupo delictivo, lo que derivó en que fuera identificada en redes sociales con un apodo relacionado con dicha declaración.

TE PUEDE INTERESAR: Internan a estudiante de secundaria tras presunta intoxicación en Piedras Negras

De manera paralela, autoridades atendieron reportes en la colonia Año 2000, específicamente en la calle Villa de Herrera, donde vecinos denunciaron que tres individuos habían causado daños a varios vehículos, principalmente al ponchar los neumáticos sin motivo aparente. Tras la denuncia al sistema de emergencias 911, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que permitió localizar y asegurar a los presuntos responsables en cuestión de minutos.

Durante la intervención, los afectados señalaron directamente a los detenidos como responsables tanto de los daños como de las amenazas. Ante ello, los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, donde se les investiga por los delitos de daños en propiedad ajena, amenazas y atentados contra las funciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado informó que la situación legal de los detenidos deberá resolverse dentro del plazo constitucional de 48 horas. Asimismo, no se descarta que se sumen otros cargos conforme avancen las investigaciones y se formalicen las denuncias por parte de las personas afectadas.

Además, las autoridades indicaron que los tres sujetos serán investigados para determinar si están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la ciudad. Durante su detención, se observaron comportamientos que podrían estar asociados al consumo de sustancias, lo cual será analizado dentro de las diligencias correspondientes.

El caso permanece abierto y bajo investigación, en espera de que los afectados acudan a ratificar las denuncias para dar continuidad al proceso legal.

(Con información de medios locales)