Internan a estudiante de secundaria tras presunta intoxicación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una estudiante de 14 años de la Escuela Secundaria Técnica número 5 “Pedro Feraz Santa Cruz” fue internada en la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de presentar síntomas de intoxicación mientras se encontraba en el plantel educativo, en Piedras Negras.

De acuerdo con su declaración, la adolescente, identificada como Jimena ¨N¨, había dejado sin supervisión su botella de agua durante una actividad cívica. Al regresar, bebió del recipiente y comenzó a sentirse mal, aunque inicialmente minimizó los síntomas. Fue hasta la hora de la salida que el malestar se intensificó, por lo que solicitó ayuda para ser trasladada al hospital, donde recibió atención médica y se reportó estable.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Arteaga a presunto homicida de Piedras Negras

El caso fue atendido de inmediato por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil de Coahuila, quienes dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar si hubo algún delito o responsables directos.

La subprocuradora de la Región Norte I, Edith Hernández Pérez, señaló que la investigación continúa activa. Aunque el hospital descartó la presencia de drogas en la menor, el padre de Jimena solicitó apoyo para proceder jurídicamente y esclarecer los hechos. Hernández Pérez explicó que se ha trabajado de manera coordinada con la familia, realizando una valoración médica y psicológica de la adolescente para descartar cualquier riesgo y establecer si se trató de un accidente o de una acción intencional.

Se informó que el próximo martes se realizará una nueva valoración conjunta con el padre y la menor para revisar los hallazgos de la investigación y definir los pasos a seguir. De ser necesario, los resultados podrían derivar en una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El delegado regional de la FGE, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, destacó que la colaboración entre las autoridades escolares, los cuerpos de seguridad y Pronnif ha permitido dar seguimiento al caso desde el primer momento, garantizando la atención médica y legal necesaria para la menor.

El hecho ha generado alerta en la comunidad educativa, que permanece atenta a los avances de la investigación mientras se determina el origen del malestar que sufrió la estudiante.

(Con información de medios locales)