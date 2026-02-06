Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La cónsul de México en Eagle Pass, Vivían Juárez Mondragón, informó que este fin de semana se llevará a cabo la primera jornada sabatina de documentación en el Consulado de México, a partir de las 9:00 horas, acompañada de servicios adicionales enfocados en el bienestar y la atención integral de la comunidad mexicana.

Como parte de estas acciones, por primera vez se contará con la participación de la organización VITA, que ofrecerá apoyo gratuito para la presentación de declaraciones de impuestos en Estados Unidos.

Este servicio se brindará sin cita previa durante tres sábados: el 7 de febrero, 7 de marzo y 11 de abril, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales con asesoría especializada.

Juárez Mondragón destacó que las personas interesadas únicamente deberán acudir al consulado en las fechas señaladas para recibir acompañamiento en su trámite fiscal, sin necesidad de registro previo.

De manera paralela, la cónsul anunció el arranque del programa “Ama Tu Corazón”, una iniciativa orientada a promover la salud integral de la comunidad. Como parte de este programa, se realizarán pruebas gratuitas para evaluar el estado del corazón y fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, el Consulado de México en Eagle Pass transmitirá charlas informativas a través de su página oficial de Facebook, en las que se abordarán temas de salud física y emocional, reforzando la atención y el acompañamiento a los connacionales que residen en esta región fronteriza.