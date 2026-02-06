Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados
    La cónsul de México en Eagle Pass, Vivían Juárez Mondragón, informó que este fin de semana se llevará a cabo la primera jornada sabatina de documentación en el Consulado de México. FOTO: VANGUARDIA/Josué Rodríguez

La cónsul Vivían Juárez anunció jornadas especiales con asesoría para declaraciones de impuestos y servicios de salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La cónsul de México en Eagle Pass, Vivían Juárez Mondragón, informó que este fin de semana se llevará a cabo la primera jornada sabatina de documentación en el Consulado de México, a partir de las 9:00 horas, acompañada de servicios adicionales enfocados en el bienestar y la atención integral de la comunidad mexicana.

Como parte de estas acciones, por primera vez se contará con la participación de la organización VITA, que ofrecerá apoyo gratuito para la presentación de declaraciones de impuestos en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Peñoles impulsa vocaciones científicas en mujeres desde la niñez

Este servicio se brindará sin cita previa durante tres sábados: el 7 de febrero, 7 de marzo y 11 de abril, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales con asesoría especializada.

Juárez Mondragón destacó que las personas interesadas únicamente deberán acudir al consulado en las fechas señaladas para recibir acompañamiento en su trámite fiscal, sin necesidad de registro previo.

De manera paralela, la cónsul anunció el arranque del programa “Ama Tu Corazón”, una iniciativa orientada a promover la salud integral de la comunidad. Como parte de este programa, se realizarán pruebas gratuitas para evaluar el estado del corazón y fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, el Consulado de México en Eagle Pass transmitirá charlas informativas a través de su página oficial de Facebook, en las que se abordarán temas de salud física y emocional, reforzando la atención y el acompañamiento a los connacionales que residen en esta región fronteriza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pasaporte
aduanas
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta