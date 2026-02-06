Torreón: Peñoles impulsa vocaciones científicas en mujeres desde la niñez

Torreón
/ 6 febrero 2026
    Torreón: Peñoles impulsa vocaciones científicas en mujeres desde la niñez
    Programas educativos y laborales buscan reducir la brecha de género en disciplinas científicas y tecnológicas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La empresa fortalece programas educativos y de formación para aumentar la participación femenina en áreas STEM

TORREÓN, COAH.- Industrias Peñoles refrendó su compromiso con el impulso al talento femenino en disciplinas científicas y tecnológicas, al reconocer la aportación de mujeres profesionistas que forman parte de la empresa y fortalecer programas educativos que acercan la ciencia a niñas y jóvenes en las comunidades donde opera.

Este esfuerzo cobra relevancia en un contexto global en el que, de acuerdo con datos de la UNESCO, las mujeres representan apenas alrededor del 33 por ciento del personal investigador en el mundo, lo que subraya la necesidad de ampliar su participación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La empresa vincula a estudiantes con la práctica profesional desde etapas tempranas de formación.
La empresa vincula a estudiantes con la práctica profesional desde etapas tempranas de formación. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La empresa desarrolla diversas acciones para incentivar el interés de niñas y adolescentes por estas disciplinas, especialmente en comunidades mineras.

Entre ellas destacan programas de robótica y ciencia, así como esquemas de vinculación con universidades y tecnológicos que permiten a las estudiantes integrarse a la vida profesional antes de egresar, a través de procesos formativos estructurados.

Desde edades tempranas, el Museo de los Metales funciona como una puerta de entrada a la química, la física y las matemáticas para alumnas de primaria y secundaria, mediante actividades lúdicas que muestran cómo la ciencia está presente en la naturaleza y en la vida cotidiana.

Actividades lúdicas acercan la química, la física y las matemáticas a estudiantes de educación básica.
Actividades lúdicas acercan la química, la física y las matemáticas a estudiantes de educación básica. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

A su vez, el Laboratorio Central de Peñoles recibe visitas de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, quienes observan experimentos reales y conocen la aplicación práctica de la química en el ámbito laboral, fortaleciendo así su vocación científica.

Las colaboradoras de la empresa también participan en ferias científicas escolares, donde realizan experimentos sencillos y apoyan a docentes en la enseñanza de las ciencias, con el objetivo de transformar la percepción de materias como matemáticas, química y física, y mostrar que las carreras STEM son una opción viable y gratificante para las mujeres.

En Minera Capela, en Guerrero, el laboratorio de la unidad se integró mayoritariamente con mujeres de la comunidad, quienes participaron en un programa de formación en química que combinó teoría y práctica en el Laboratorio Central de Torreón, experiencia que permitió dimensionar el impacto de su trabajo en la calidad del mineral y en los resultados de la operación.

Programas educativos buscan sembrar vocaciones científicas desde edades tempranas.
Programas educativos buscan sembrar vocaciones científicas desde edades tempranas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Además, en otras unidades la empresa impulsa programas de capacitación para que mujeres se desempeñen como operadoras de camiones de gran tonelaje y equipos mineros, roles que hoy son referentes de inclusión laboral.

Un ejemplo del avance logrado es la trayectoria de Rebeca Gallardo, gerente del Laboratorio Central de Peñoles, con 33 años de experiencia en la compañía. Su interés por la química nació desde niña y, tras integrarse como analista al programa de profesionistas, fue testigo del crecimiento de la participación femenina en el laboratorio, donde hoy las mujeres representan el 32 por ciento de la plantilla.

Desde su posición, Gallardo destaca la importancia de la curiosidad científica, la preparación constante y la transmisión de experiencias a las nuevas generaciones.

