Torreón: Peñoles impulsa vocaciones científicas en mujeres desde la niñez

TORREÓN, COAH.- Industrias Peñoles refrendó su compromiso con el impulso al talento femenino en disciplinas científicas y tecnológicas, al reconocer la aportación de mujeres profesionistas que forman parte de la empresa y fortalecer programas educativos que acercan la ciencia a niñas y jóvenes en las comunidades donde opera. Este esfuerzo cobra relevancia en un contexto global en el que, de acuerdo con datos de la UNESCO, las mujeres representan apenas alrededor del 33 por ciento del personal investigador en el mundo, lo que subraya la necesidad de ampliar su participación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La empresa desarrolla diversas acciones para incentivar el interés de niñas y adolescentes por estas disciplinas, especialmente en comunidades mineras. Entre ellas destacan programas de robótica y ciencia, así como esquemas de vinculación con universidades y tecnológicos que permiten a las estudiantes integrarse a la vida profesional antes de egresar, a través de procesos formativos estructurados. Desde edades tempranas, el Museo de los Metales funciona como una puerta de entrada a la química, la física y las matemáticas para alumnas de primaria y secundaria, mediante actividades lúdicas que muestran cómo la ciencia está presente en la naturaleza y en la vida cotidiana.

A su vez, el Laboratorio Central de Peñoles recibe visitas de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, quienes observan experimentos reales y conocen la aplicación práctica de la química en el ámbito laboral, fortaleciendo así su vocación científica. Las colaboradoras de la empresa también participan en ferias científicas escolares, donde realizan experimentos sencillos y apoyan a docentes en la enseñanza de las ciencias, con el objetivo de transformar la percepción de materias como matemáticas, química y física, y mostrar que las carreras STEM son una opción viable y gratificante para las mujeres. En Minera Capela, en Guerrero, el laboratorio de la unidad se integró mayoritariamente con mujeres de la comunidad, quienes participaron en un programa de formación en química que combinó teoría y práctica en el Laboratorio Central de Torreón, experiencia que permitió dimensionar el impacto de su trabajo en la calidad del mineral y en los resultados de la operación.