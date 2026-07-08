Continúan acciones contra el dengue con control larvario y revisión de ovitrampas en Piedras Negras

La funcionaria explicó que la fumigación logró cubrir todo el municipio, dando prioridad a los sectores donde las precipitaciones generaron condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras, Priscila Hernández López, informó que, tras concluir las labores de fumigación en todo el municipio, esta semana se intensificarán las acciones de control larvario y el monitoreo de ovitrampas para fortalecer la prevención del dengue, especialmente en las colonias afectadas por las recientes lluvias.

Indicó que durante esta semana se realizará la lectura de las ovitrampas para evaluar la ovipostura del mosquito, lo que permitirá medir la efectividad de las acciones implementadas y elaborar el cronograma de fumigación para las siguientes semanas.

Asimismo, señaló que se llevará a cabo un operativo intensivo de control larvario en la colonia Lázaro Cárdenas, donde brigadas de salud recorrerán casa por casa para revisar patios, recipientes y cualquier sitio donde pueda existir agua acumulada que favorezca la formación de criaderos.

Priscila Hernández López destacó que el objetivo principal es localizar y eliminar los criaderos del mosquito, reduciendo así el riesgo de transmisión del dengue entre la población.

Realizó un llamado a tomar medidas preventivas, revisando tanto el interior de sus viviendas como los patios y eliminando cualquier recipiente que acumule agua, ya que la participación de la población es fundamental para mantener el control del mosquito transmisor de la enfermedad.