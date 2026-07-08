Continúan acciones contra el dengue con control larvario y revisión de ovitrampas en Piedras Negras

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    Continúan acciones contra el dengue con control larvario y revisión de ovitrampas en Piedras Negras
    Brigadas de salud intensificarán las acciones de control larvario en colonias de Piedras Negras, principalmente en sectores donde las lluvias dejaron condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Personal de salud realizará revisiones en viviendas de la colonia Lázaro Cárdenas para detectar recipientes con agua acumulada y evitar la formación de criaderos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras, Priscila Hernández López, informó que, tras concluir las labores de fumigación en todo el municipio, esta semana se intensificarán las acciones de control larvario y el monitoreo de ovitrampas para fortalecer la prevención del dengue, especialmente en las colonias afectadas por las recientes lluvias.

La funcionaria explicó que la fumigación logró cubrir todo el municipio, dando prioridad a los sectores donde las precipitaciones generaron condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

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Indicó que durante esta semana se realizará la lectura de las ovitrampas para evaluar la ovipostura del mosquito, lo que permitirá medir la efectividad de las acciones implementadas y elaborar el cronograma de fumigación para las siguientes semanas.

Asimismo, señaló que se llevará a cabo un operativo intensivo de control larvario en la colonia Lázaro Cárdenas, donde brigadas de salud recorrerán casa por casa para revisar patios, recipientes y cualquier sitio donde pueda existir agua acumulada que favorezca la formación de criaderos.

Priscila Hernández López destacó que el objetivo principal es localizar y eliminar los criaderos del mosquito, reduciendo así el riesgo de transmisión del dengue entre la población.

Realizó un llamado a tomar medidas preventivas, revisando tanto el interior de sus viviendas como los patios y eliminando cualquier recipiente que acumule agua, ya que la participación de la población es fundamental para mantener el control del mosquito transmisor de la enfermedad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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