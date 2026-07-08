Préstamos rápidos pueden convertirse en deudas difíciles de pagar: advierte economista de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Préstamos rápidos pueden convertirse en deudas difíciles de pagar: advierte economista de Piedras Negras
    El economista Héctor Javier Rodríguez López alertó sobre los riesgos de recurrir a préstamos personales y casas de empeño, debido a los altos intereses que pueden afectar la economía de las familias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Recomiendan comparar alternativas financieras antes de solicitar créditos y evitar decisiones tomadas por la urgencia económica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El economista y comerciante Héctor Javier Rodríguez López, de Piedras Negras, advirtió que los préstamos personales y los créditos otorgados por casas de empeño pueden representar un grave riesgo para la economía familiar debido a las elevadas tasas de interés que manejan.

El especialista explicó que, en la mayoría de los casos, las personas recurren a este tipo de financiamientos por una necesidad o una urgencia económica, ya sea dejando alguna prenda en garantía o comprometiendo parte de su salario para obtener dinero de manera inmediata.

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Señaló que estos préstamos suelen generar intereses excesivamente altos, que pueden alcanzar entre el 70 y el 100 por ciento o incluso superarlos, situación que calificó como “prácticamente criminal” por el impacto económico que representa para las familias.

Héctor Javier Rodríguez López indicó que cubrir este tipo de intereses puede convertirse en una carga financiera difícil de solventar, provocando que muchas personas permanezcan endeudadas por largos periodos.

Como alternativa, recomendó analizar otras opciones de financiamiento, como las tarjetas de crédito o los préstamos personales ofrecidos por instituciones financieras establecidas, ya que, aunque también generan intereses, estos suelen ser menores y más accesibles que los de las casas de empeño.

Exhortó a la población a evaluar cuidadosamente cualquier crédito antes de contratarlo y evitar decisiones tomadas por la urgencia, ya que un financiamiento con intereses excesivos puede afectar seriamente la estabilidad económica de las familias.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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