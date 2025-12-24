Decomisan armas y municiones en el Puente Internacional de Del Rio; tenían como destino México

DEL RIO, TX.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decomisaron una significativa cantidad de armas, cargadores y municiones durante un operativo de control de salida en el Puente Internacional de Del Rio. El material bélico tenía como destino el lado mexicano de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

“Cada arma y munición incautada representa una amenaza potencial neutralizada”, declaró Liliana Flores, directora del Puerto de Entrada de Del Rio. Añadió que, como lo demuestra esta acción, la CBP continuará empleando todos los recursos disponibles para disuadir e interrumpir actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad pública.

De acuerdo con el reporte oficial, el pasado 21 de diciembre agentes de la CBP seleccionaron para inspección una camioneta Chevrolet de pasajeros, modelo 2016, que se dirigía a México. El vehículo y el remolque que transportaba fueron sometidos a un escaneo con tecnología de inspección no intrusiva y a una revisión con perros detectores.

Durante la inspección física, los oficiales localizaron ocultos entre la mercancía dos armas de fuego, nueve cargadores, mil 389 cartuchos de munición y una mira telescópica.

Todo el material fue asegurado por la CBP, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación penal relacionada con el decomiso.