Definirán situación legal de dos migrantes tras riña que dejó a uno sin un dedo en Piedras Negras

Según información difundida por medios locales, los hechos ocurrieron sobre la calle Ferrocarril, donde dos hombres de origen hondureño protagonizaron una confrontación en la que fueron utilizados un objeto punzocortante y un palo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La situación jurídica de dos migrantes detenidos luego de una riña registrada en la colonia Periodistas, en Piedras Negras, será definida por las autoridades, luego de que el enfrentamiento dejó a uno de los involucrados con la amputación de un dedo y al otro con una lesión en la cabeza.

Uno de los involucrados fue identificado como Ariel Adolfo “N”, de 43 años, quien sufrió la amputación de un dedo de la mano izquierda durante la agresión, por lo que requirió atención en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”.

El segundo hombre, de 26 años, resultó con una contusión en la cabeza luego de recibir un golpe con un palo. Las versiones difundidas presentan diferencias respecto a su nombre, por lo que se omite hasta contar con información oficial que permita corroborarlo.

De acuerdo con información atribuida al coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, ambos hombres fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de la autoridad mientras se integra la carpeta de investigación por el delito de lesiones.

La Fiscalía General del Estado deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados a partir de las investigaciones y de la valoración de las lesiones.

Entre los elementos que serán considerados se encuentra el certificado médico, con el que se establecerá la clasificación de las heridas sufridas durante el enfrentamiento y se podrá avanzar en la definición jurídica del caso.

Versiones difundidas este viernes señalan que los dos involucrados ya habrían sido dados de alta del hospital y permanecían detenidos en espera de que se resolviera su situación legal.