Difunden cultura del cuidado del agua en empresa de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El proceso que sigue el agua desde su captación hasta llegar apta para el consumo humano fue el tema central de la conferencia “Potabilización del agua”, impartida por personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras a colaboradores de la empresa Regal Rexnord, como parte de las actividades de la Semana Cultural de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. La capacitación fue encabezada por la coordinadora del Laboratorio de Simas, Esthefania Vielma, quien explicó las distintas etapas que conforman el tratamiento del agua potable y la importancia de mantener un monitoreo permanente para garantizar que el líquido cumpla con los estándares establecidos por la normatividad sanitaria antes de llegar a los hogares.

Durante la conferencia, los asistentes conocieron el trabajo que diariamente realiza el laboratorio del organismo operador para verificar parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, proceso que permite asegurar que el suministro distribuido a la población sea apto para el consumo humano. Estas acciones forman parte de los controles de calidad que deben cumplir los sistemas operadores de agua potable en el país, conforme a la normativa sanitaria vigente. Además de explicar el proceso de potabilización, la especialista destacó la importancia del uso responsable del recurso hídrico, especialmente ante los retos que enfrentan las ciudades del norte del país por las altas temperaturas y la creciente demanda de agua durante la temporada de verano.

La participación de Simas Piedras Negras en la Semana Cultural de EHS forma parte de las estrategias de vinculación con el sector productivo para promover una cultura de prevención y sostenibilidad dentro de los centros de trabajo. Este tipo de actividades busca que los trabajadores comprendan el valor del agua potable, los procesos necesarios para hacerla segura y las acciones que pueden implementar para reducir su desperdicio.