Difunden cultura del cuidado del agua en empresa de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Difunden cultura del cuidado del agua en empresa de Piedras Negras
    Colaboradores de Regal Rexnord participaron en la conferencia sobre potabilización del agua impartida por Sima, en Piedras Negras, Coahuila. CORTESÍA

La conferencia formó parte de la Semana Cultural de Medio Ambiente, Salud y Seguridad organizada por Regal Rexnord

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El proceso que sigue el agua desde su captación hasta llegar apta para el consumo humano fue el tema central de la conferencia “Potabilización del agua”, impartida por personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras a colaboradores de la empresa Regal Rexnord, como parte de las actividades de la Semana Cultural de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

La capacitación fue encabezada por la coordinadora del Laboratorio de Simas, Esthefania Vielma, quien explicó las distintas etapas que conforman el tratamiento del agua potable y la importancia de mantener un monitoreo permanente para garantizar que el líquido cumpla con los estándares establecidos por la normatividad sanitaria antes de llegar a los hogares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dictan-prision-preventiva-a-chad-n-el-ex-policia-de-eu-que-asesino-a-tres-FO22682698

Durante la conferencia, los asistentes conocieron el trabajo que diariamente realiza el laboratorio del organismo operador para verificar parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, proceso que permite asegurar que el suministro distribuido a la población sea apto para el consumo humano. Estas acciones forman parte de los controles de calidad que deben cumplir los sistemas operadores de agua potable en el país, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Además de explicar el proceso de potabilización, la especialista destacó la importancia del uso responsable del recurso hídrico, especialmente ante los retos que enfrentan las ciudades del norte del país por las altas temperaturas y la creciente demanda de agua durante la temporada de verano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/munecas-antiestres-que-generaron-polemica-en-china-ya-se-venden-en-una-tienda-de-saltillo-BO22681189

La participación de Simas Piedras Negras en la Semana Cultural de EHS forma parte de las estrategias de vinculación con el sector productivo para promover una cultura de prevención y sostenibilidad dentro de los centros de trabajo.

Este tipo de actividades busca que los trabajadores comprendan el valor del agua potable, los procesos necesarios para hacerla segura y las acciones que pueden implementar para reducir su desperdicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Cuidados
Medio Ambiente

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma