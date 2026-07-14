Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

El tercer visitador, Manuel Issac López Soto, detalló que las autoridades con mayor número de señalamientos durante junio fueron los centros penitenciarios femeniles, con nueve; el Ministerio Público, con seis; la Secretaría de Educación, con cinco; la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, con cinco; y las policías municipales, también con cinco.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila informó que, al cierre de junio, recibió 42 nuevas quejas. Con ello, el acumulado del primer semestre de 2026 asciende a 215 expedientes.

Precisó que, de las quejas contra corporaciones municipales, dos corresponden a Piedras Negras, dos a Allende y una a Zaragoza.

También se registraron quejas contra instancias federales. Fueron dos contra el IMSS, una contra la Secretaría de la Defensa Nacional, una contra el INE y otra contra el ISSSTE, lo que refleja un incremento respecto a meses anteriores.

Las presuntas violaciones más frecuentes fueron nueve casos relacionados con los derechos de personas privadas de la libertad, ocho por prestación indebida del servicio público, seis por detención arbitraria y cinco por afectaciones al derecho a la educación.

López Soto señaló que la Visitaduría continuará integrando los expedientes para determinar si existen elementos que ameriten emitir recomendaciones a las autoridades involucradas.