Detectan droga oculta en paquetes durante revisión militar en Allende

Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia en un filtro de inspección instalado en la región, donde personal castrense realizaba revisiones de rutina a vehículos que circulaban por la zona. Fue en ese contexto que los militares marcaron el alto a una unidad dedicada al traslado de mercancía para una inspección preventiva.

ALLENDE, COAH.- Un aseguramiento de droga se registró en un punto de revisión militar en el municipio de Allende , Coahuila, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron varios paquetes con presunta mariguana ocultos en una unidad de transporte de paquetería.

Al revisar la carga, los elementos localizaron paquetes que presentaban características inusuales, lo que llevó a una revisión más detallada. Tras la inspección, se confirmó que en el interior de dichos envoltorios se encontraba hierba con características propias de la mariguana .

De acuerdo con los reportes preliminares, el peso total de la sustancia asegurada era de aproximadamente tres kilogramos. La droga se encontraba oculta entre otros productos que eran transportados como parte del servicio de paquetería, lo que presumiblemente tenía como objetivo evadir los controles de revisión.

Luego del hallazgo, tanto la unidad como la sustancia fueron aseguradas en el lugar y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el origen y destino del enervante.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este aseguramiento, por lo que las indagatorias continuarán para esclarecer quién o quiénes están involucrados en el traslado de la droga.

Las acciones forman parte de los operativos permanentes que realizan fuerzas federales en distintos puntos de la entidad, con el objetivo de detectar sustancias ilícitas y prevenir su distribución a través de carreteras y servicios de transporte. La revisión en filtros de inspección se mantiene como una de las principales estrategias para interceptar cargamentos ilegales que son movilizados bajo distintas modalidades.

(Con información de medios locales)