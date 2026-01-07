Detienen a dos hombres por asaltar a proveedor de frituras en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 7 enero 2026
    Detienen a dos hombres por asaltar a proveedor de frituras en Piedras Negras
    Las autoridades aseguraron a los dos sujetos implicados mientras se recababan pruebas relacionadas con el asalto. FOTO: REDES SOCIALES

Tras el asalto, se reforzaron los operativos de vigilancia en la ciudad para prevenir nuevos robos a comercios y proveedores locales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres presuntamente involucrados en el robo a un proveedor de frituras Barcel en Piedras Negras.

El incidente ocurrió la noche del martes, cuando los sujetos interceptaron al proveedor y lo despojaron de dos teléfonos celulares. Tras recibir el reporte, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la zona, lo que permitió localizar y detener a los presuntos responsables minutos después del atraco.

TE PUEDE INTERESAR: Guanajuatense es arrastrado por el río Bravo mientras intentaba cruzar a EU; su sobrino sobrevive

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N.”, de 29 años, y Brayan “N.”, de 21 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente. Durante las diligencias se aseguraron objetos vinculados con el robo para continuar con el esclarecimiento de los hechos y determinar la participación exacta de cada implicado.

El operativo fue coordinado entre la AIC y la Policía Estatal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevos delitos en la zona. La rápida intervención de las autoridades permitió que los responsables fueran capturados pocas horas después del incidente, evitando que se dispersaran por la ciudad.

Este caso se suma a otros robos recientes a comercios y proveedores locales, lo que ha motivado a las corporaciones de seguridad a reforzar los operativos de vigilancia y patrullaje en Piedras Negras. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con cualquier información útil para la investigación, utilizando los canales oficiales de la Fiscalía y la Policía Estatal.

El incidente resalta la coordinación entre distintas corporaciones de seguridad y la aplicación de protocolos de reacción rápida, que permiten una respuesta inmediata ante delitos que afectan a trabajadores y comercios locales.

(Con información de medios locales)

Temas


Asaltos
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regalos petroleros

Regalos petroleros
true

La mujer. Siempre la mujer
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

La zona industrial es uno de los principales focos de contaminación ambiental en la ciudad.

Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Venezuela tendría reservas hasta finales de enero, pero después de ello podría empezar a sufrir.

Un golpe catastrófico: Anticipan caída en la producción petrolera de Venezuela

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción.

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó