Detienen a dos hombres por asaltar a proveedor de frituras en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres presuntamente involucrados en el robo a un proveedor de frituras Barcel en Piedras Negras.

El incidente ocurrió la noche del martes, cuando los sujetos interceptaron al proveedor y lo despojaron de dos teléfonos celulares. Tras recibir el reporte, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la zona, lo que permitió localizar y detener a los presuntos responsables minutos después del atraco.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N.”, de 29 años, y Brayan “N.”, de 21 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente. Durante las diligencias se aseguraron objetos vinculados con el robo para continuar con el esclarecimiento de los hechos y determinar la participación exacta de cada implicado.

El operativo fue coordinado entre la AIC y la Policía Estatal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevos delitos en la zona. La rápida intervención de las autoridades permitió que los responsables fueran capturados pocas horas después del incidente, evitando que se dispersaran por la ciudad.

Este caso se suma a otros robos recientes a comercios y proveedores locales, lo que ha motivado a las corporaciones de seguridad a reforzar los operativos de vigilancia y patrullaje en Piedras Negras. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con cualquier información útil para la investigación, utilizando los canales oficiales de la Fiscalía y la Policía Estatal.

El incidente resalta la coordinación entre distintas corporaciones de seguridad y la aplicación de protocolos de reacción rápida, que permiten una respuesta inmediata ante delitos que afectan a trabajadores y comercios locales.

(Con información de medios locales)