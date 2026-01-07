Guanajuatense es arrastrado por el río Bravo mientras intentaba cruzar a EU; su sobrino sobrevive

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La mañana de ayer lunes se activó un operativo de búsqueda en la zona fronteriza de Piedras Negras tras el reporte de un hombre arrastrado por la corriente del río Bravo mientras intentaba cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.

El aviso fue realizado por un menor de 16 años, Ángel Daniel ¨N¨, quien informó que él y su tío, José Antonio Sánchez Ríos, de 32 años y originario de Guanajuato, habían llegado a esta ciudad fronteriza para intentar ingresar al país vecino por el afluente. Según relató, durante el trayecto, José Antonio se aventó al agua en la zona conocida como Isla del Mudo, pero la fuerte corriente lo arrastró y perdió de vista al joven.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad se movilizaron de inmediato para iniciar labores de búsqueda por tierra y aire. Se coordinan también con el Grupo Beta y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de localizar al hombre cuyo paradero aún se desconoce.

El menor que acompañaba a José Antonio fue puesto bajo resguardo de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para garantizar su integridad física y emocional mientras se define su situación legal y familiar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el joven logró cruzar la frontera o permaneció en territorio mexicano.

Las autoridades advirtieron sobre los riesgos que implica intentar cruzar el río Bravo debido a las fuertes corrientes y la visibilidad limitada, condiciones que se han intensificado en los últimos días. Además, pidieron a la población evitar acercarse a la zona para no entorpecer las labores de búsqueda.

Este caso pone nuevamente de manifiesto los peligros que enfrentan las personas que buscan ingresar a Estados Unidos de manera irregular, una travesía que frecuentemente termina en tragedias y deja a las familias en la incertidumbre. Por el momento, las labores de localización continúan activas, sin que se haya confirmado el estado de la persona desaparecida.

(Con información de medios locales)