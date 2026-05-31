Detienen a policía municipal y lo envían al penal tras denuncia de su esposa en Piedras Negras

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en un domicilio de la colonia Villa Real, donde una mujer solicitó ayuda tras una presunta agresión ocurrida durante una discusión con su pareja, identificada como Fernando Javier “N”.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento activo de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras fue ingresado al Centro Penitenciario de la ciudad luego de ser señalado por presunta violencia familiar en agravio de su esposa.

La afectada buscó apoyo de las autoridades después del incidente y posteriormente acudió a presentar la denuncia formal ante las instancias correspondientes. Con ello se iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

El caso fue atendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron el aseguramiento del agente municipal y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las diligencias legales.

Mientras la denuncia avanzaba, la víctima acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para ratificar los señalamientos y aportar los datos necesarios para la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte, el policía negó haber cometido la agresión que se le atribuye. Según su versión, se encontraba en su vivienda cuando surgieron los señalamientos en su contra, rechazando haber ejercido violencia física contra su pareja.

Tras la presentación de la denuncia y la recopilación de los primeros elementos de prueba, el expediente fue judicializado con el presunto responsable detenido, lo que permitió que el asunto fuera turnado ante un juez penal.

El uniformado fue presentado ante la autoridad judicial durante el viernes, como parte del procedimiento que se sigue en su contra. A partir de ese momento quedó sujeto a las determinaciones que emita el órgano jurisdiccional encargado del caso.