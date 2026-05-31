Detienen a policía municipal y lo envían al penal tras denuncia de su esposa en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a policía municipal y lo envían al penal tras denuncia de su esposa en Piedras Negras
    La denuncia presentada por la presunta víctima permitió la integración de una carpeta de investigación que posteriormente fue judicializada con el señalado bajo custodia de las autoridades. REDES SOCIALES

La presunta víctima acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para formalizar la denuncia que dio origen al proceso judicial en contra del agente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento activo de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras fue ingresado al Centro Penitenciario de la ciudad luego de ser señalado por presunta violencia familiar en agravio de su esposa.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en un domicilio de la colonia Villa Real, donde una mujer solicitó ayuda tras una presunta agresión ocurrida durante una discusión con su pareja, identificada como Fernando Javier “N”.

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La afectada buscó apoyo de las autoridades después del incidente y posteriormente acudió a presentar la denuncia formal ante las instancias correspondientes. Con ello se iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

El caso fue atendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron el aseguramiento del agente municipal y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las diligencias legales.

Mientras la denuncia avanzaba, la víctima acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para ratificar los señalamientos y aportar los datos necesarios para la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte, el policía negó haber cometido la agresión que se le atribuye. Según su versión, se encontraba en su vivienda cuando surgieron los señalamientos en su contra, rechazando haber ejercido violencia física contra su pareja.

Tras la presentación de la denuncia y la recopilación de los primeros elementos de prueba, el expediente fue judicializado con el presunto responsable detenido, lo que permitió que el asunto fuera turnado ante un juez penal.

El uniformado fue presentado ante la autoridad judicial durante el viernes, como parte del procedimiento que se sigue en su contra. A partir de ese momento quedó sujeto a las determinaciones que emita el órgano jurisdiccional encargado del caso.

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Actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde espera la audiencia en la que se definirá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y continuar con la investigación correspondiente.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades ministeriales y judiciales, mientras se desarrolla el procedimiento legal derivado de la denuncia presentada por la presunta víctima.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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