Disfrutan de velada astronómica familias en Allende, Coahuila

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    Disfrutan de velada astronómica familias en Allende, Coahuila
    Una jornada de divulgación reunió en Allende, Coahuila, a decenas de asistentes para explorar los secretos del cielo nocturno mediante actividades abiertas al público CORTESÍA

La plaza principal se convirtió en una oportunidad para fomentar la curiosidad por la galaxia, la convivencia y el gusto por la ciencia

ALLENDE, COAH.- La plaza principal de Allende, Coahuila, se transformó en un aula bajo las estrellas durante una jornada de divulgación científica que reunió a decenas de niñas, niños y familias para acercarlos al universo a través de la astronomía.

Lejos del formato tradicional de una conferencia, el encuentro permitió que los asistentes descubrieran, de manera sencilla y participativa, algunos de los fenómenos que pueden observarse en el cielo nocturno, despertando la curiosidad por la ciencia entre personas de todas las edades.

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La actividad estuvo encabezada por el divulgador científico y arquitecto Pablo Lonnie Pacheco Railey, considerado uno de los principales promotores de la astronomía en México. Desde hace más de dos décadas recorre el país impartiendo conferencias, talleres y jornadas de observación para acercar el conocimiento del espacio a estudiantes, familias y público en general.

Durante la charla, los asistentes conocieron aspectos relacionados con planetas, estrellas, constelaciones y otros cuerpos celestes visibles desde el norte del país, además de recibir explicaciones sobre los fenómenos astronómicos que pueden apreciarse durante esta temporada del año.

El evento también representó una oportunidad para que niñas y niños convivieran con especialistas fuera del salón de clases, demostrando que la ciencia puede aprenderse mediante experiencias cercanas, dinámicas y accesibles para toda la comunidad.

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La jornada fue organizada por la Casa de la Cultura de Allende y formó parte de las actividades orientadas a promover espacios de aprendizaje y convivencia familiar mediante propuestas culturales y educativas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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