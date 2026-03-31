Divorcios y pensiones alimenticias dominan las sentencias en juzgados familiares de Coahuila

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Piedras Negras
/ 31 marzo 2026
    Divorcios y pensiones alimenticias dominan las sentencias en juzgados familiares de Coahuila
    La mayoría de las sentencias emitidas en los juzgados familiares de Coahuila corresponden a juicios de divorcio, pensión alimenticia y custodia de menores, dijo el presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup. Archivo

El Poder Judicial de Coahuila planea incorporar nuevos jueces y reforzar el personal de apoyo para agilizar los procesos y mejorar la atención a los ciudadanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mayoría de las sentencias emitidas en los juzgados familiares de Coahuila corresponden a juicios de divorcio, pensión alimenticia y custodia de menores. Estos procesos son seguidos por casos de reconocimiento y desconocimiento de paternidad, informó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup.

Ante la creciente demanda de justicia en materia familiar, el magistrado anunció que en mayo se incorporarán nuevos jueces y juezas, además de reforzar la plantilla de trabajadores sociales y psicólogos en el Centro de Evaluación Psicosocial.

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“Nuestros jueces están trabajando bastante bien, pero necesitamos agilizar el trabajo, que es mucho”, señaló Mery Ayup.

Actualmente, cada juez atiende en promedio 2 mil juicios al año, lo que refleja una carga operativa considerable. Para enfrentar este reto, el Poder Judicial impulsa un proceso de capacitación constante con el objetivo de implementar los nuevos códigos civil y familiar, privilegiando los juicios orales.

“La intención es que los jueces escuchen directamente a las partes, lo que permitirá encontrar la verdad jurídica con mayor eficiencia y alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad”, afirmó.

En cuanto a la distribución de la carga procesal, Mery Ayup detalló que la materia familiar ocupa el segundo lugar en volumen de casos. De las más de 81 mil demandas nuevas que se presentan cada año, el 38 % corresponde a asuntos mercantiles, el 35 % a familiares y el resto se reparte entre lo civil, laboral y penal.

Finalmente, el magistrado reflexionó sobre los cambios en la dinámica social del estado, subrayando una tendencia clara: disminuyen los matrimonios y aumentan las separaciones.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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