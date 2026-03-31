Nueva sede judicial de Torreón proyecta eficiencia del 70% en resoluciones legales

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Torreón
/ 31 marzo 2026
    Nueva sede judicial de Torreón proyecta eficiencia del 70% en resoluciones legales
    Miguel Mery Ayup, magistrado presidente en la entidad, informó que la nueva Ciudad Judicial de Torreón permitirá agilizar los procesos legales mediante un modelo más eficiente y el uso de herramientas digitales. SANDRA GÓMEZ

El recinto, situado en el Centro Histórico, concentrará a un equipo de 400 profesionales para recibir a cientos de ciudadanos cada jornada

TORREÓN, COAH.- La puesta en marcha de la Ciudad Judicial de Torreón representará un salto cualitativo en la justicia local, según afirmó Miguel Mery Ayup, magistrado presidente en la entidad.

La meta establecida es lograr que los procesos legales concluyan con una celeridad de hasta 70 por ciento mayor a la actual gracias a la nueva dinámica operativa.

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El recinto, situado en el Centro Histórico, concentrará a un equipo de 400 profesionales para recibir a cientos de ciudadanos cada jornada.

Al agrupar todas las dependencias en un punto estratégico, se eliminan las barreras geográficas para los usuarios de la zona de La Laguna, quienes encontrarán en un mismo techo desde jueces hasta servicios de evaluación.

El magistrado destacó que el cambio más relevante no es solo arquitectónico, sino de metodología laboral.

Mery Ayup precisó que el sistema tradicional de secretarías particulares será reemplazado por un esquema de soporte común. Esto garantiza que los juzgadores se concentren prioritariamente en su labor jurisdiccional, mientras que la administración interna corre a cargo de áreas especializadas y multidisciplinarias.

Un pilar fundamental será la eliminación del papel mediante el expediente digital y la comunicación procesal vía correo electrónico o WhatsApp.

Este ecosistema tecnológico se complementará con salas de audiencias orales preparadas para la consulta digital, permitiendo que la justicia sea más abierta y esté disponible a un clic de distancia.

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La inauguración del edificio está programada para el inicio del próximo año, coincidiendo con la transición hacia el nuevo Código Nacional en materia civil y familiar en abril, lo cual demanda una infraestructura tecnológica de vanguardia.

Dicha obra implica una inversión de capital superior a los 250 millones de pesos, gestionada bajo un contrato de arrendamiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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