Nueva sede judicial de Torreón proyecta eficiencia del 70% en resoluciones legales

La meta establecida es lograr que los procesos legales concluyan con una celeridad de hasta 70 por ciento mayor a la actual gracias a la nueva dinámica operativa.

TORREÓN, COAH.- La puesta en marcha de la Ciudad Judicial de Torreón representará un salto cualitativo en la justicia local, según afirmó Miguel Mery Ayup, magistrado presidente en la entidad.

El recinto, situado en el Centro Histórico, concentrará a un equipo de 400 profesionales para recibir a cientos de ciudadanos cada jornada.

Al agrupar todas las dependencias en un punto estratégico, se eliminan las barreras geográficas para los usuarios de la zona de La Laguna, quienes encontrarán en un mismo techo desde jueces hasta servicios de evaluación.

El magistrado destacó que el cambio más relevante no es solo arquitectónico, sino de metodología laboral.

Mery Ayup precisó que el sistema tradicional de secretarías particulares será reemplazado por un esquema de soporte común. Esto garantiza que los juzgadores se concentren prioritariamente en su labor jurisdiccional, mientras que la administración interna corre a cargo de áreas especializadas y multidisciplinarias.

Un pilar fundamental será la eliminación del papel mediante el expediente digital y la comunicación procesal vía correo electrónico o WhatsApp.

Este ecosistema tecnológico se complementará con salas de audiencias orales preparadas para la consulta digital, permitiendo que la justicia sea más abierta y esté disponible a un clic de distancia.