Dos casas resultan dañadas tras incendios en distintos sectores de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos incendios a casa habitación registrados en distintos sectores de Piedras Negras movilizaron a corporaciones de auxilio durante el fin de semana, dejando como saldo daños materiales de consideración, aunque sin personas lesionadas, de acuerdo con la información disponible.

El primer siniestro fue reportado en un domicilio ubicado sobre la calle Elías Sergio Treviño, en la colonia Periodistas. Las llamas se concentraron en la parte posterior de la vivienda, donde una de las habitaciones fue consumida por el fuego. Según los datos recabados en el lugar, el origen del incendio habría sido un corto circuito generado en una extensión eléctrica, lo que provocó un estruendo que alertó a los vecinos del sector.

Fueron precisamente los residentes cercanos quienes dieron aviso al propietario del inmueble, identificado como Luis ¨N¨, de 46 años, al percatarse del incendio. Minutos después, elementos del Departamento de Bomberos arribaron al sitio con dos máquinas apagadoras, realizando labores de control, enfriamiento y ventilación para evitar que el fuego se propagara al resto de la vivienda. En este hecho no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

De manera casi simultánea, se recibió un segundo reporte de incendio en un domicilio ubicado en el Callejón del Olvido, en el ejido Piedras Negras. En este punto, el fuego se desarrolló al interior de la vivienda, lo que obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia. Las personas que se encontraban en el inmueble lograron salir a tiempo, por lo que no fue necesario trasladar a nadie para recibir atención médica.

Tras una inspección preliminar, se indicó que la causa probable del segundo incendio también estaría relacionada con un problema eléctrico, aunque en versiones adicionales se señaló el uso de un bracero dentro del domicilio como posible factor que detonó el siniestro. El fuego fue controlado por los bomberos y se logró poner a salvo a una familia, registrándose únicamente pérdidas materiales.

Ambos hechos quedaron bajo investigación para determinar con precisión las causas de los incendios. En un lapso de 24 horas, las bajas temperaturas registradas en la ciudad coincidieron con estos incidentes, así como con otros casos relacionados con riesgos domésticos, lo que evidenció la vulnerabilidad de las viviendas ante fallas eléctricas y el uso de sistemas improvisados de calefacción.

Las autoridades reiteraron el llamado a revisar instalaciones eléctricas y extremar precauciones dentro de los hogares, especialmente durante temporadas de frío, para prevenir incendios y otros accidentes que puedan poner en riesgo el patrimonio y la integridad de las familias.

(Con información de medios locales)