Cateo en Nava deja dos detenidos y droga asegurada en vivienda

NAVA, COAH.- Un operativo contra el narcomenudeo derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas durante un cateo realizado en el municipio de Nava, como parte de las acciones que se mantienen de forma permanente en la región norte de Coahuila para inhibir la venta y distribución de drogas.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en un domicilio localizado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Primera, en la delegación Venustiano Carranza. En el lugar fueron asegurados un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones formales.

TE PUEDE INTERESAR: FGE confirma detención de joven de 22 años por homicidio tras riña en Parras

Durante la intervención, los agentes localizaron y aseguraron diversas sustancias con características similares a narcóticos, entre ellas presunto cristal y mariguana. Los indicios fueron debidamente embalados y resguardados conforme a los protocolos establecidos, para posteriormente ser integrados a la carpeta de investigación que permitirá determinar su naturaleza y el posible grado de responsabilidad de las personas detenidas.

Este cateo se suma a una serie de operativos que se han desplegado de manera constante en la región norte del estado durante el presente año. De acuerdo con la información disponible, en lo que va de 2026 se han realizado un total de 16 cateos en distintos municipios, como parte de una estrategia enfocada en la detección y desarticulación de puntos presuntamente relacionados con la comercialización de droga a pequeña escala.

Las acciones son resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento a reportes ciudadanos y labores de investigación que permiten ubicar domicilios señalados por posibles actividades ilícitas. Las intervenciones se llevan a cabo bajo órdenes judiciales y con apego a los procedimientos legales vigentes.

En el primer mes del año, los cateos se han efectuado tanto en zonas urbanas como en delegaciones rurales, priorizando sectores donde se ha detectado mayor número de denuncias. En varios de estos operativos se ha logrado el aseguramiento de sustancias ilícitas y otros indicios presuntamente vinculados con la venta de droga.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación

Las autoridades indicaron que la colaboración de la ciudadanía ha sido un elemento relevante en el desarrollo de estas investigaciones, ya que buena parte de los casos se originan a partir de reportes anónimos que permiten iniciar las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada, este tipo de operativos continuará realizándose de manera regular durante el resto del año, con el objetivo de mantener vigilancia en zonas identificadas como prioritarias y reducir los riesgos asociados a delitos relacionados con el narcomenudeo en colonias y comunidades de la región norte de Coahuila.

(Con información de medios locales)